Proponen amarrar a políticos incumplidos

Miguel Domínguez / Agencia Reforma / Francisco Chavira Martínez

Reynosa.- Para dignificar la política los ciudadanos de Tamaulipas deben hacer lo mismo que los de Chiapas, arrestar y amarrar a los políticos que no cumplan sus promesas, propuso Francisco Chavira Martínez, excandidato independiente a la gubernatura.

En lo que era una rueda de prensa para el anuncio de la presentación de un libro del historiador Pedro Salmerón, Chavira, Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, el político sorprendió con su propuesta.

"En Chiapas en campañas nos tocó ver que un político cuando regresaba como candidato a regidor, alcalde o diputado, allá lo amarran y hasta que no hace la obra lo dejan salir, aquí en Tamaulipas ha faltado que amarren a los que prometieron algo y no les cumplieron, que amarren a los alcaldes".

"Que si no le arreglaron la calle que había prometido, que los amarren, que agarren al alcalde, al diputado, al regidor, allí lo amarran y que lo suelten hasta que les pavimente la calle, como lo hacen en Chiapas, porque lo que falta hoy es una nueva clase política que tenga palabra", abundó.

Puntualizó que los candidatos a senador en Tamaulipas, por eso no han motivado a la ciudadanía y no despiertan interés, por lo que previó no habrá ni el 20 por ciento de votos.

"La clase política actual no tiene palabra, así que no les crean", exclamó, "hoy cada vez más la sociedad debe despertar y apoyar a los que tengan palabra, el hombre que no tiene palabra no vale nada".

Chavira, que también se inscribió en Morena para la elección para ocupar la senaduría vacante de Tamaulipas, criticó las campañas de los contendientes y auguró que habrá baja votación.