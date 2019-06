Proponen centralizar elecciones y bajar costos

Ciudad de México.- Ante el alto costo del voto en el país -572 pesos por sufragio- uno de los más caros del mundo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya alista una reforma para reducirlo.

En varias iniciativas, los morenistas buscan una modificación al sistema electoral y al financiamiento de su burocracia y de los partidos.

De prosperar, las iniciativas golpearían fuertemente al INE y a los órganos locales encargados de organizar los comicios: por un lado se propone eliminar a los órganos locales y transferir sus funciones al INE con lo que se centralizarían los comicios; pero por otro se intenta achicar las capacidades logísticas del órgano nacional.

Conforme a las iniciativas parlamentarias, se propone desaparecer los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales) que operan en los estados a fin de que el Instituto Nacional Electoral (INE) asuma esas funciones.

Entre 2015 y 2017 dichos organismos tuvieron una gasto de 34 mil 591.8 millones de pesos, lo cual es considerado por los promotores del cambio como un exceso pues "sus facultades han quedado muy limitadas y son susceptibles de ser atraídas fácilmente por el INE".

También proponen reducir de 11 a 7 consejeros electorales el Consejo General del INE y fusionar las direcciones de Capacitación Electoral y Organización Electoral de este organismo, según iniciativas de los diputados César Agustín Hernández y Pablo Gómez.

El sueldo de un consejero del INE es de 262 mil 634 pesos brutos y en términos netos queda en 178 mil 324 pesos más prestaciones y apoyos en gastos alimentarios y un auto de la dependencia para su uso personal. El presupuesto del INE para gastos operativos en 2019 es de casi 10 mil millones de pesos.

Sobre la reducción del salario de consejeros y funcionarios electorales las iniciativas establecen que éste no sea superior al del Presidente de la República.

En distintos momentos, consejeros electorales han litigado en tribunales no reducir su sueldo. Conforme las propuestas, los partidos tendrían una reducción del 50 por ciento de su financiamiento público.

Hoy inician los foros para la Reforma electoral y del Estado donde deberán discutirse estas propuestas.

'Certeza electoral, luego austeridad'

La consejera electoral Pamela San Martín consideró que en temas electorales lo importante es la certeza, antes que las medidas de austeridad.

"En un modelo electoral la búsqueda en sí misma no debe ser la austeridad, lo que se debe buscar es generar los costos necesarios, ver cómo como reducirlos, sin reducir mecanismos de certeza, pero generando todas la garantías para la organización de los procesos electorales", apuntó.

Ante las propuestas de Morena, San Martín dijo que primero es necesario discutir qué modelo electoral se quiere para el País y, a partir de esa definición, realizar las propuestas y los cambios que se consideren pertinentes.