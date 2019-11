Proponen fuerza de seguridad multinacional

Ciudad de México— En medio de la crisis de violencia en México, el senador morenista Ricardo Monreal propuso una fuerza de seguridad multinacional.

"Si la delincuencia y violencia que nos azotan son multinacionales, debemos contemplar una fuerza de seguridad en que participen México, EUA, Centro y Sudamérica, e iniciar desde el @senadomexicano la

revisión y actualización de los convenios de colaboración en la materia", planteó en Twitter.

En entrevista, el coordinador de Morena explicó que "no debe extrañar a nadie que si el delito se está convirtiendo en una delincuencia trasnacional, multinacional, haya cooperación entre todos los países para contenerla y para que la frontera de estos países no sea motivo de impunidad".

Monreal dijo que se trataría de convenios, acuerdos y tratados internacionales en los que el Senado debe influir para que no los rebase la delincuencia.

"Tiene que haber un esfuerzo multilateral de los países que tienen que ver con la delincuencia, en este caso nuestro, Estados Unidos, por ser los que introducen la mayor cantidad de armas y los que consumen la mayor cantidad de drogas", expuso.

La colaboración, detalló, sería a través de información, inteligencia, cooperación y adiestramiento.

"Hay muchas cosas en las que podemos coincidir. La información es clave. Las labores de inteligencia son fundamentales", añadió.