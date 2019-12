Proponen regularizar a extranjeros

Ciudad Juárez— Investigadores y autoridades que atienden el tema de migración en Ciudad Juárez presentaron ayer a representantes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), una propuesta de regularización en México para los extranjeros que buscan quedarse en la frontera norte.

Según la Encuesta a Migrantes Internacionales en tránsito a través de Ciudad Juárez (2018-2019): caracterización y expectativas inmediatas, ocho de cada 10 cubanos aseguraron que quieren trabajar aquí y que en caso de no poder continuar con el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos buscarán regularizarse en México.

Tanto los datos de la encuesta como la propuesta fue presentada ayer en esta frontera a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de Comar, y a Acnur informó ayer a ambas instituciones, dijo Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM).

La propuesta fue realizada por el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (Inami), la dirección de Derechos Humanos del Municipio de Juárez y el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM) conformado por investigadores de El Colegio de Chihuahua (El Colech), El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Originalmente se trataba de un programa especial de regularización para la frontera norte, para quienes llegaron antes de 2017, “sin embargo, elaboramos una propuesta totalmente distinta donde se tuvieron que encuadrar algunas situaciones para que pueda tomar de referencia la oleada que se presentó desde 2018”, explicó García.

Detalló que “se modificaron los considerandos, algunos requisitos y en general el contexto, y la propuesta es que se pueda ampliar hasta el día de la publicación de ese decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde antes de 2017”.

Llevarán proyecto a otras instancias

La inquietud de los académicos es presentar la propuesta en escenarios como la Cámara de Diputados o el Senado, para poder tener un consenso mucho más amplio, porque es un programa que ya se demanda aquí en la frontera, señaló.

“Tenemos una situación donde hay demasiadas personas en una situación irregular, pero que también están en un limbo porque se están desincentivando de continuar su proceso de asilo político en Estados Unidos. Cada vez tenemos gente más convencida de quedarse aquí en México, y un porcentaje muy importante, alrededor del 40 por ciento dice que no sabe qué hacer, y es muy probable que permanezca en la frontera o en México”, dijo.

El regresar a su país no es una opción para muchos de los migrantes extranjeros que están en Juárez, destacó.

Acnur ya tiene una brigada temporal en Juárez, mientras que el objetivo es que Comar pueda instalarse aquí el próximo año, para trabajar en jornadas con Acnur y realizar programas de asistencia y refugio en México y de atención a los desplazados que están en las inmediaciones de los puentes.

“Es un buen momento para que se lleven un panorama general de lo que sucede aquí en Ciudad Juárez, y por otra parte nos ha acompañado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave) del centro y sur del Estado, para ver la panorámica de la sierra Tarahumara. Creemos que al mostrar estos insumos sí existan posibilidades de que aperturen alguna representación aquí en la frontera”, señaló García.

Según la encuesta que le fue presentada ayer a los representantes de Comar y Acnur, el 77.9 por ciento dijo que de no lograr que de no poder continuar con el proceso de solicitud de asilo con el Gobierno de Donald Trump, buscará regularizarse en México, el 3 por ciento dijo que piensa solicitar refugio en México, el 4.5 por ciento piensa cruzar la frontera sin documentos, el 1.5 por ciento dijo que buscará trabajo en México, el 11.6 no sabe qué hará y solo el 1.5 por ciento dijo que retornaría a su país.

La comunidad isleña fue también la que mostró mayor disponibilidad para trabajar en el país, en un 77.7 por ciento, por igual hombres y mujeres; mientras que el 75.7 por ciento de los hombres de Guatemala dijo que sí pero en el caso de las mujeres solo fue el 24.3 por ciento; en los hombres de Honduras el 59.4 por ciento dijeron estar dispuestos a trabajar, mientras que en el caso de las mujeres fue el 42 por ciento; y en el caso de El Salvador fue el 59.4 por ciento de hombres y 40.6 de las mujeres.