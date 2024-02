Propuse reformas porque hay elecciones, reconoce AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su paquete de 20 reformas fue presentado casi al final de su sexenio debido al periodo electoral.

-¿Por qué hasta fin de sexenio y en año electoral?, se le cuestionó fuera de micrófono durante su conferencia mañanera.

"Porque hasta ahora se dieron las condiciones y porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir", afirmó.

"No va ser nada más qué candidato gana o ver qué partido, alianza o candidato gana, es decidir por un proyecto y eso considero es más importante".

López Obrador indicó que la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estará informando durante las mañaneras detalles de cada una de las reformas para evitar que haya "manipulación".

"Vamos a estar analizando una por una, nos va a dar oportunidad de informar ampliamente para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación, por eso tenemos que informar, informar, informar, porque están esperando cómo afectarnos, cómo dañarnos y atacarnos", señaló.

Ayer, en plena etapa de campaña electoral y a ocho meses de que termine su gestión, el Mandatario envió al Congreso un paquete de 20 reformas con las que pretende poner el sello de la 4T en la Constitución.

Las iniciativas buscan acotar al Poder Judicial y obligar a jueces, magistrados y ministros a someterse al voto en las urnas.

De aprobarse los cambios, se eliminarán los contrapesos con la desaparición de los órganos autónomos y reguladores, mientras que el INE quedará reducido.

La proscripción de los transgénicos, que ha generado tensiones con Estados Unidos en marco del T-MEC, pasaría de un decreto Presidencial a una prohibición en la Constitución.

El otorgamiento de concesiones para el uso de agua, quedaría limitado solo al uso doméstico.

En el sector energético, el Mandatario busca que la CFE se convierta en una empresa de "carácter estratégico", prohibir la extracción de hidrocarburos mediante el fracking y no permitir que se entreguen concesiones para actividad minera a cielo abierto.

Lo anunciado por el Presidente intenta llevar a la Constitución el pago de pensiones, becas y apoyos del Bienestar como medida permanente.