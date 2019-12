Protege INE partida de sueldos

Ciudad de México.- En el reajuste de su presupuesto 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmará el recorte a proyectos por 680 millones, pero no tocará las partidas de sueldos, prestaciones ni su estructura.

En el proyecto que aprobará el Consejo General el próximo lunes, se insiste que las percepciones de los empleados, de todos los niveles, no se tocarán, por respeto a los derechos laborales.

"El presupuesto que se aprueba en el rubro del capítulo 1000, relacionado a los servicios personales, resulta acorde a lo previsto en la normativa constitucional para el cumplimiento de los fines de este Instituto, el cual no debe ser establecido desde la perspectiva de otro Poder, ya que, de suyo, implicaría una invasión a la autonomía y competencia constitucional, legal, estatutaria y reglamentaria del INE", indica.

Para completar el recorte por mil 70 millones de pesos, el Instituto realizará ajustes menores a la mayoría de áreas. A la oficina del presidente del organismo, Lorenzo Córdova, se le disminuyen 2 millones de pesos; a las de los 10 consejeros restantes, 10 millones; a las representaciones de partidos también 2 millones; al área de Fiscalización, 11 millones, y al Órgano Interno de Control, 10 millones.

Aunque también se incluyeron incrementos en algunas áreas. Por ejemplo, la partida de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales subió 20 millones, para quedar en 179 millones, y la Dirección de Administración incrementó 12 millones, para ejercer 886 millones de pesos.

En la organización de comicios para renovar la Cámara de Diputados y elecciones en casi todas las entidades, se restan 74 millones de pesos, al pasar de 553 millones a 479 millones de pesos.

De los 2 mil 111 millones previstos para proyectos estratégicos del Instituto, se redujo a mil 430 millones de pesos.

Otro proyecto era la compra de equipo nuevo para el monitoreo con valor de 300 millones de pesos, y cuya su partida bajará de 433 a 133 millones de pesos.