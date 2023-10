Protesta en Tel Aviv padre de mexicana plagiada por Hamas

Agencia Reforma

Tel-Aviv, Israel.- Benito Gritzewsky, padre de la mexicana Ilana Gritzewsky, plagiada por el grupo islamista Hamas, realizó una protesta pacífica durante el fin de semana en las calles de Tel Aviv, en Israel, para pedir a las autoridades información y la pronta aparición de su hija.

A Ilana la plagiaron los integrantes del grupo terrorista, junto con su novio de origen israelí, el pasado 7 de octubre en un kibbutz de la ciudad de Nir Oz, ubicada a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza.

Por ello su padre Benito, con fotografías de las dos víctimas de secuestro, decidió pararse de 19:00 a 23:00 horas el pasado 12 de octubre en las calles de Tel Aviv, ubicada a unos 70 kilómetros de Jerusalén, capital de Israel, para que las personas sepan del caso.

A su vez, compartió un mensaje a sus familiares y allegados para reflejar lo que está sufriendo la familia por la desaparición y la desinformación de autoridades de ese país.

"Soy padre de familia que está sufriendo mucho dolor de no saber nada de mi hija y de su novio, que fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamas, sacados de su casa en el kibutz Nir Oz, donde mataron a familias enteras, jóvenes, adultos, bebés, lugar donde los terroristas tuvieron 13 horas a sus anchas para hacer lo que quisieron, el Gobierno y las autoridades de Israel no dan informes, no nos comunican qué están haciendo", expuso.

"Estoy recibiendo apoyo del Gobierno mexicano, al cual le agradezco infinitamente todo su apoyo, esto, no se lo deseo a nadie, solo digo, gracias a todos los que me están apoyando".

De acuerdo con el medio Enlace Judío, Benito Gritzewsky les relató que le ha servido conocer a otros padres de víctimas plagiados por Hamas, pero aun así la incertidumbre es constante.

"Se siente uno atado de manos al no saber nada, y buscar información por nuestros medios y estar en contacto constante con la policía y la participación en manifestaciones y conferencias las cuales estén relacionadas con información respecto a los desaparecidos y secuestrados", expuso a este medio.

La semana pasada, el hermano de Iliana, identificado como Jaim Gritzewsky, publicó en sus redes sociales la urgencia de encontrar a su hermana con vida.

"Solamente queremos que regrese. Lo único queremos es tenerla aquí, exigimos por favor el apoyo de todas las entidades de gobierno y todas las entidades mexicanas que puedan brindarnos cualquier tipo de ayuda, de apoyo, en esta situación", dijo Jaim Gritzewsky en un video publicado en Facebook.

"Seguimos sin saber nada, seguimos sin tener noticias, es muy duro estar pasando por esto, queremos entender qué es lo que está pasando", agregó.

Orión Hernández Rodeux es otro de los mexicanos que continúa desaparecido.