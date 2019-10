Protesta PAN por 'culiacanazo'

Ciudad de México.- Diputados del PAN se manifestaron durante la comparecencia del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

El panista Jorge Arturo Espadas subió a la tribuna acompañado por los integrantes de su grupo parlamentario.

"#Seguridad sin pretextos", se leía en una manta que portaban, así como en carteles.

Espadas acusó al Gabinete de Seguridad de utilizar al Ejército y a la Marina como escudo para explicar una fallida estrategia.

"Lamento que se utilice al Ejército, a la Marina, como escudo para explicar una fallida estrategia porque el culiacanazo puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos, por una fallida estrategia", sentenció.

"Qué vergüenza que utilicen el prestigio de la Marina y el Ejército para difuminar su fallida estrategia".

Previamente, Mario Delgado, coordinador de Morena, señaló que la estrategia de Gobiernos anteriores no funcionó, por lo que el Presidente decidió cambiarla.

"No podemos ignorar el daño colateral, no podemos acostumbrarnos a despreciar la vida humana" , expresó.