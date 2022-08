Protestan activistas en informe ambiental sobre Tren Maya

Especial / Agencia Reforma / Activistas protestaron durante presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 5 Norte del Tren Maya por parte de Fonatur

Ciudad de México.— Activistas medioambientales protestaron durante la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 Norte del Tren Maya, de Cancún a Playa del Carmen, Quintana Roo, ya que las obras arrancaron por lo menos desde mayo sin estudios de impacto y han continuado a pesar de los amparos otorgados.

"Esto es un show, porque en este momento se está desmontando la selva a pesar de los amparos y con un uso de suelo forestal, esto es ilegal, esto es corrupción", gritaron entre el público las activistas.

En el gimnasio "Kuchil Baxal", de Cancún, un grupo de ambientalistas preguntaron a los representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo de la obra, si estaban trabajando en ese momento en ese tramo, que pasa entre la selva y sobre cenotes y cuevas, a pesar de las órdenes de los jueces, pero ninguno aceptó responder.

Sólo un funcionario dijo que las opiniones se podrían hacer por escrito con formatos que traía el investigador del Instituto de Ecología (Inecol), autor de la MIA, Rafael Villegas Patraca.

"Señor, mi formato lo tiene el señor Rafael. No me vuelva a repetir lo mismo, mi pregunta es clara: ¿Me puede usted confirmar que no están trabajando en el Tramo 5 Norte? Es muy sencilla la pregunta, si no la quiere contestar, es que sí están trabajando y que sí están infringiendo la ley", insistió, pero sin que los representantes de la megaobra aceptaran responder.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) citó a una reunión pública este jueves en Cancún para informar sobre la MIA en dicho tramo de 43.6 kilómetros, un documento registrado apenas el 14 de julio, cuando un juez federal ya había solicitado desde mayo que se pararan las obras.

Además de Villegas Patraca, en la reunión participaron los investigadores Alexandro Medina Chena, del Inecol; Aarón Villegas Palmer, coordinador del Programa Sembrando Vida en el Municipio de Carrillo Puerto, y representantes de organizaciones como Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya y el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), esta última quien ha exhibido los trabajos sin autorización.

Araceli Domínguez, de Gema, solicitó a los funcionarios que visitaran el Tramo 5 Norte para confirmar la devastación debido a que el trazo fue metido a la selva y pasará sobre un suelo poroso.

En la reunión, Villegas Patraca rechazó informar el costo de la MIA para ese tramo, un documento que concluyó legalidad y viabilidad ambiental, pues dijo que existe una cláusula de confidencialidad.

En entrevista posterior, el vocero del Fonatur, Fernando Vázquez, aseguró que la obra inició con "absoluta legalidad" pues tenía autorizaciones provisionales a partir del decreto que emitió en noviembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sus obras se saltaran la legislación correspondiente.

Vázquez sostuvo que el Tren Maya, cotizado inicialmente en 120 mil millones de pesos, pero que según cálculos independientes ha triplicado su costo, estará listo según lo planeado.

"La obra se va inaugurar en diciembre del año 2023, es el compromiso del presidente de la República y se va a cumplir el pueblo con esa fecha", dijo.