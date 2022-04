Protestan en Cecyt 14 del IPN por desaparición de alumnas

Excélsior

Padres de familia y alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 14 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) protestaron en el exterior del plantel ubicada en la calle de Peluqueros, colonia Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza.

Los manifestantes exigen que presenten con vida a dos alumnas que entraron a clases y ya no regresaron a sus hogares.

"Yo soy la mamá de Fernanda Yael desaparecida desde el 6 de abril. Su papá la trajo a las 1:50 y cuando vino por ella al 20 para las 10 de la noche, mi niña ya no salió. Ella estaba en el cuarto semestre de mercadotecnia. Nos dicen que las cámaras de la escuela únicamente sirven específicamente para su equipo de cómputo, hicieron hincapié que el equipo de seguridad sirve únicamente para encontrar una tablet o una mochila perdida. También nos dijeron que la escuela tiene bastantes puntos ciegos para poder salvaguardar la privacidad de los alumnos. Yo me pregunto, mi hija está desaparecida y nadie tiene respuesta. La cámara que nos puede ayudar a saber con quién se fue, quién la sacó o a qué hora, nos indican que no sirve", aseguró Daniela Monroy madre de alumna desaparecida.

Desde las 4 de la tarde, las alumnas mostraron mantas y pancartas para exigir la aparición de sus compañeras.

Las autoridades del colegio se reunieron con los padres de las alumnas y por el momento las clases en la escuela se encuentran suspendidas.

Así como el caso de Fernanda, otra alumna de nombre Lucía de 14 años de este mismo plantel desapareció el pasado primero de abril.

"Yo como su mamá sí hago responsable al Politécnico porque mi hija desapareció adentro".

Luego de la reunión con autoridades escolares, los familiares de Fernanda, informaron que les fue fue mostrado un video en el que la menor salía de la institución, por una puerta trasera y no les dieron alguna otra solución.