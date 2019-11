Protestan indígenas en evento de AMLO

Mezquitic, Jalisco.- Cientos de indígenas wixárikas con pancartas contra el Gobierno de Enrique Alfaro, y en demanda de apoyos y obras sociales, bloquearon la entrada al lugar del evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que los recibiera.

El mandatario prometió hacerlo al final, aunque luego solo hizo un llamado a la concordia entre los pueblos y evitó la reunión.

"No, prácticamente hasta ahorita la comunidad de Santa Catarina no tenido el apoyo de ningún tipo", dijo Agustin Sandoval, presidente de Bienes Comunales de Santa Catarina.

"Alfaro ¡Ya basta de omisiones, ponte a trabajar!", "Los wixárikas somos dueños de esta tierra ¡ya basta de racismo y discriminación!", "Bienvenido a nuestro municipio el presidente de los pueblos originarios de México", "AMLO atiéndenos la comunidad wixarika espera su visita en Santa Catarina", decían las pancartas y mantas de los indígenas, algunos con huaraches de cartón, que dijeron haber salido de sus comunidades desde las dos de la mañana.

Sandoval dijo que buscaban apoyo también para obras de agua potable, carreteras, escuelas y resolución de conflictos agrarios.

Esperaron al Presidente a la entrada al deportivo de Mexquitc y según dijeron, López Obrador prometió recibirlos en en la cancha de basquetbol aledaña.

"¡AMLO eres nuestra esperanza!", coreaban al caminar hacia el lugar del mitin, donde los dejaron pasar, pero antes internaron quitarles sus pancartas.

Durante su discurso, el Gobernador de Jalisco aseguró que no aceptará chantaje de gobiernos tradicionales, ya que ellos mismos fueron quienes no aceptaron apoyos en primer lugar.

"Voy a estar en Santa Catarina, si me lo permiten, voy a visitar esta comunidad y voy a hacerlo con solo un comentario, no aceptamos chantaje ni cierre de escuelas, no se le puede negar el derecho a los niños a estudiar, no vamos a aceptar amagues, vamos a cumplir nuestra palabra, pero no con falta de respeto a la relación que hemos construido", dijo.

"Se hizo una bolsa de 32 millones de pesos para apoyar a las comunidades, sus autoridades se negaron a recibir un solo peso de obras para salud, educación, caminos".

Pidió que la relación de trabajo entre ambas partes sea fundada en el respeto.

"Por eso hoy en frente a todos vamos a trabajar de la mano con los gobiernos tradicionales, por eso la agenda de trabajo que estamos haciendo va a alinearse con la del Presidente López Obrador", dijo.

Alfaro también pidió que cuando se libere el Presupuesto del año próximo pueda reunirse con autoridades federales para discutir obras de infraestructura para Jalisco.

"La agenda de trabajo que estamos haciendo va a alinearse con la del Presidente López Obrador, algunos piensan que hay confrontación o disputa, el Presidente sabe que en Jalisco tiene aliados para el proceso de transformación que él encabeza".

El Mandatario recordó que las protestas existentes se realizan por la proximidad a la aprobación del Presupuesto 2020 ya que, previamente, organizaciones y gobierno estaban acostumbrados a recibir "moches".

"Por eso ahora tenemos un poco de protesta, porque está por aprobarse el presupuesto del año próximo y estaban mal acostumbrados, ¿saben lo que hacía Hacienda?, le daba a todo el que pedía su parte, todas las organizaciones tenían. Los gobiernos estatales también y los municipales. Había partidas para moches", indicó.

"Pero qué sucedía, se quedaba el dinero en las organizaciones, arriba y no llegaba nada a la gente, por eso ahora hay protestas pero ya no va a ser así, en el caso de los Gobiernos estatales, municipales, lo que les corresponde por ley, sin quitarles absolutamente nada, en el caso de las organizaciones, que se vayan acostumbrando a que ya todo vayan a ser directo".