Protestan maestros de Michoacán; exigen mil 200 mdp

Reforma

Ciudad de México.- El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Sitcobaem) reclamó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pago de mil 200 millones de pesos en prestaciones.

Debido al cierre del Zócalo por la mañana, llevaron a espaldas del edificio la SEP, en la Calle de Argentina, su manifestación por el adeudo del pago de prestaciones laborales a 2 mil 300 trabajadores en activo y 200 jubilados.

El secretario general del Sitcobaem, Ricardo Aguirre Paleo, aseguró que los mil 200 millones son recursos que le corresponden al Gobierno de Michoacán, como el pago de seguros, compensaciones extraordinarias, entre ellas el pago de lentes y prótesis que el anterior Gobierno de Silvano Aureoles, del PRD, dejó en 700 millones de adeudo, y que el actual Mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, ha agregado otros 500 millones de octubre a la fecha.

"Bedolla no ha hecho ningún aporte al pago y ha sumado otros 500 millones de adeudo; dice que es porque hay corrupción y le echa la culpa a los Gobiernos del pasado, y nosotros no negamos que así pueda ser, pero para eso hay instancias judiciales de Gobierno que pueden castigar, no tenemos por qué pagar los trabajadores lo que hicieron los políticos", dijo el dirigente.

Sobre la Calle de Argentina, cientos de trabajadores que en julio reclamaron lo mismo frente al Palacio Nacional sin resultado realizan un mitin con discursos y pancartas, en el que también solicitan la renuncia de la directora del Colegio de Bachilleres de Michoacán, Teresa Mora, quien habría restado importancia a las demandas del gremio y dio de baja a cuatro profesoras, de quienes se demanda también su reinstalación.

El sindicato ha acordado una mesa de diálogo adentro de la SEP y, según su dirigente, será recibido al mediodía en la Cámara de Diputados por legisladores de Michoacán; de no tener avances, advirtió, podrían intentar instalarse en Paseo de la Reforma.

Aguirre, quien aseguró que llegaron en 40 camiones, estacionados cerca de la Alameda, confió en que ahora sí habrá algún avance debido a que la nueva titular de la SEP es Leticia Ramírez, una ex dirigente del magisterio.

"Tenemos esperanzas, porque nos han dicho que es una persona sensible que atiende las demandas del magisterio. Dijo el Presidente Obrador que fue maestra y si verdaderamente lo fue sabrá el sentir de los trabajadores", señaló.

Por la mañana, el Zócalo fue cerrado por los cuatro costados, una calle antes de la plancha, con rejas de fierro y policías que sólo permitían el paso a quien logre confirmar que trabajaba en alguno de los negocios encerrados.

"Ayer nos dijeron que por los preparativos del Grito no podíamos pasar, y hoy en la mañana nos dijeron que por la Guardia Nacional podría haber algún riesgo", afirmó el dirigente.

Más tarde, los visitantes tuvieron el paso libre, aunque las vallas continúan por los preparativos para la ceremonia del Grito del 15 de septiembre.