Protestan transportistas en carreteras del país

Agencia Reforma / Transportistas de diferentes ramos iniciaron otro paro de labores en distintas carreteras y autopistas del País en demanda de seguridad.

Ciudad de México.- Transportistas de diferentes ramos iniciaron otro paro de labores en distintas carreteras y autopistas del País en demanda de seguridad en las vías de comunicación, donde dicen, son víctimas de asaltos violentos y extorsiones.

Desde sus puntos de protesta, los transportistas oyen o ven en directo la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y al notar que desacreditó su movimiento, emitieron críticas.

"Si están viendo la mañanera, el Presidente AMLO está diciendo que somos unos oportunistas, que nuestro movimiento es un tema político (esto es totalmente una mentira)", comentó uno de los transportistas.

"Lo cierto es que no hay la intención de atender, ni de resolver el tema de seguridad, principalmente. El Gobierno no reconoce que la delincuencia los ha rebasado y no cuentan con un plan de seguridad", agregó.

Tras el fracaso de las pláticas con el Gobierno federal para la atención de sus demandas, los camioneros ya tomaron los carriles de la extrema derecha en la autopista México-Puebla en distintos tramos. También se reportan tramos afectados en la carretera que va de Puebla a Veracruz.

En Apizaco-Tlaxcala, Reynosa, Tamaulipas, Santiago Tolman en Otumba, Estado de México, Tecomán, Colima, Acapulco, Guerrero, Zacatecas y Villahermosa, Tabasco, también realizaron paros de labores y mantienen presencia.

Transportistas de la Amotac se concentran en la Avenida Ignacio Zaragoza, tras dejar la autopista México-Puebla a la altura del puente La Concordia. Los manifestantes indicaron que esperan la instrucción de sus líderes para iniciar una eventual caravana con sus unidades a las instalaciones de la Segob en Bucareli.

Policías de la CDMX equipados con grúas advirtieron a los inconformes que no van a permitir bloqueos a la vialidad, por lo que la concentración se ubica en el carril de extrema derecha de Zaragoza.

Hasta el momento la vialidad no se ve afectada por el paro convocado por la Amotac para demandar a las autoridades federales seguridad en más carreteras.

Desde las 8:00 horas, miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) comenzaron movilizaciones en distintos puntos de carreteras del País para demandar seguridad en las carreteras del País.

Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la AMOTAC, destacó que la inseguridad en las carreteras se recrudeció con la decisión de quitar a la Policía Federal y poner en su lugar a la Guardia Nacional.

"Quitar a un vigilante que tiene escuela y capacitación y poner a cualquier hijo de vecino, pues los resultados ahí se ven. En el sexenio pasado que era malísimo y con un Gobierno corrupto hubo bastantes (incidentes de inseguridad), pero hoy hay como cinco veces más", expresó. "En lo que va del año llevamos 15 muertos y 40 asaltos. Nos están matando; están matando a los operadores; nos están asaltando, nos están quitando los camiones".

El dirigente aseguró que AMOTAC representa la tercera fuerza automotriz en México, con 450 mil vehículos y 100 mil afiliados que tienen entre uno y 20 camiones. Además, señaló que entre los miembros de la Guardia Nacional hay desconocimiento y falta de tácticas para resolver cualquier asunto en carreteras.

"No saben levantar una infracción, ni manejar saben siquiera".

Los transportistas acusan que también son víctimas de extorsión y robo por parte de miembros de la Guardia Nacional.

"Se quitó a la policía porque nos pedía dinero simplemente por dejarnos pasar, hoy con éstos se recrudeció. Los soldaditos que integran la Guardia Nacional no tendrán estudios, pero sí saben estirar la mano", lamentó Ortiz Pacheco.

Además de exigir seguridad en las carreteras, AMOTAC pide la prohibición del vehículo doblemente articulado tipo tanque, la devolución a carreteras federales que se volvieron de cuota y un freno a los abusos y extorsiones por parte de elementos de diversas corporaciones policiacas.

También solicitan la retirada inmediata de la circulación de los vehículos doblemente articulados, los cuales consideran muy peligrosos, así como eliminar los cobros que cobran municipios y estados a transportistas cuando entran a cargar o descargar productos.

El dirigente precisó que planean manifestarse hasta las 20:00 horas y si no hay respuesta volverán a manifestarse mañana.

Alertan por asaltos con nuevo modus operandi

El robo de camiones en el Arco Norte o la Autopista México-Querétaro ocurren en un abrir y cerrar de ojos con un nuevo modus operandi, alertaron transportistas.

El pasado jueves 1 de febrero un tráiler con una carga millonaria en tecnología pasó a manos del crimen en 40 segundos.

El atraco a punta de pistola se reportó en el Arco Norte, en una incorporación a la autopista México-Querétaro, se observa en un video al que tuvo acceso REFORMA.

Los camioneros alertaron que los delincuentes ahora también aprovechan los entronques de una autopista a otra para bloquear con otro tráiler el camión-objetivo.

"No hay para donde hacerse, y con otra unidad pesada adelante es más difícil pensar en un escape, lo que pedimos a la Guardia Nacional es un asunto de inteligencia, cómo es que los criminales dan seguimiento a las unidades, eso no lo están atacando, sólo gastan llantas en las carreteras", lamentó uno de los operadores de carga.

En la grabación se observa que un tractocamión de la delincuencia se detiene intempestivamente en la incorporación a la vía México-Querétaro, lo que obliga al camionero que viene atrás a detener su marcha.

Los escoltas que viajaban detrás de la unidad son sometidos y junto con el operador del tráiler son privados de su libertad.

El camión asaltado provenía del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.

2023 fue el "año negro" para el transporte carretero al registrar 9 mil 181 casos de robo. 7 mil 862 de estos fueron con violencia, alertó la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS).