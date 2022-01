Protestas en CDMX por asesinato de dos mujeres en Juárez

Ciudad de México.- Tras el asesinato de dos mujeres, quienes eran pareja, el pasado 16 de enero en Ciudad Juárez, este miércoles, decenas de personas protestaron frente a las nuevas instalaciones de la Casa de Representación del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México para exigir justicia, seguridad y el esclarecimiento de los hechos.

“Ya no estamos dispuestas a aceptar la impunidad, no estamos dispuestas a callar ante el horror, sépanlo bien, ninguna agresión hacia ninguna de nosotras quedará sin respuesta; cada vez somos más y estamos más organizadas, no pueden matarnos a todas, no pueden desaparecernos a todas” sentenciaban las manifestantes mientras realizaban pintas en muros y ventanas.

Exigieron tanto a autoridades estatales como federales llegar al fondo de los hechos y aseguraron que seguirán buscando justicia; asimismo, hicieron un llamado a toda la comunidad LGBTIQ+ a cobrar fuerza mediante redes sociales a fin de que no se repitan asesinatos de odio por orientación sexual.

“Hacemos un llamado a fortalecer redes y mecanismos de seguridad para que el miedo cambie de bando, para que el miedo sea para ellos, para los machistas, para los feminicidas, para los que odian a las mujeres, no más lesbofobia; resistencia hasta que amar no nos cueste la vida”.

Noemí Medina y Yulizsa Ramírez fueron privadas de su libertad y localizadas sin vida en la zona de la carretera Juárez Porvenir, en Chihuahua.