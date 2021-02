Próxima semana iniciará la vacunación masiva en el país

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Xaltocan, México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana iniciará la vacunación masiva contra Covid-19 en todo el país, empezando por los adultos mayores.

Al iniciar una gira de tres días en este municipio, 3, día en el que arribarán alrededor de 800 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca.

"Ya vamos a comenzar la campaña nacional masiva de vacunación en todo el País. Vamos a informar sobre esta campaña el domingo en Oaxaca, pero sí puedo adelantar que ya desde la semana que viene iniciamos la vacunación en todo el país", enfatizó.

"Y se va iniciar aquí en Tlaxcala y todos los estadosy yo espero, porque tenemos ya suscritos los contratos suficientes para la adquisición de la vacuna, de que no paremos, que ya iniciando la semana próxima la vacunación nos sigamos de largo empezando a vacunar primero a los adultos mayores y después al resto de la población".

Acompañado del Gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, el Presidente afirmó que el inicio de la vacunación masiva -que se complementará con la llegada de vacunas de otras empresas como Pfizer- va dar "mucha tranquilidad" porque protege a la población.

"También que ya esté pasando la etapa más difícil de la pandemia aquí en Tlaxcala porque, como en todo el País, fue muy difícil, muy doloroso lo que pasó, a finales y a principios de este año, que se incrementaron los casos", expresó.

"Que hubo más enfermos y desgraciadamente también pérdidas de vidas humanas, afortunadamente, y eso lo celebramos, como aquí lo mencionó el Gobernador, ya está bajando el contagio, ya tenemos menos enfermos en los hospitales y también está bajando el número de fallecimientos, las defunciones".

Durante la inauguración de una Universidad "Benito Juárez, López Obrador dijo que es alentador que bajen tanto los contagios como las muertes por Covid-19, porque "nos quita la tristeza", o bien la hace menos difícil y cruel.

Confió en que, a la par de la vacunación, México se empiece a recuperar económicamente a través de la creación de empleos, ya que, afirmó, la estrategia en la materia es adecuada.

"Estoy optimista, hay buenos datos, hay indicios de que vamos a salir adelante, por la fortaleza cultural de Tlaxcala, por la fortaleza cultural de México, por la fortaleza de nuestro pueblo y porque se está llevando a cabo una estrategia adecuada", sostuvo.

Una vez más, el titular del Poder Ejecutivo destacó que antes se aprovechaban las crisis económicas para robar más y rescatar a "los de arriba", como sucedió con el Fobaproa; sin embargo, ahora se está enfrentando la crisis atendiendo primero a "los de abajo".

"A los pobres, a los más necesitados, no rescatando a banqueros y a grandes empresarios, y no permitiendo la corrupción. Por eso, esta crisis mundial que se precipitó con la pandemia nos va pegar menos en lo económico en México, no tuvimos necesidad de endeudarnos, no solicitamos, como lo hicieron casi todos los países, deuda adicional", presumió.

"Nosotros estamos saliendo con los ahorros que se están obteniendo al no permitir la corrupción y al no permitir los lujos en el Gobierno, con la austeridad republicana. Por eso, debemos tener confianza en el porvenir, vamos a salir adelante, vamos a pasar esta pesadilla y vamos que haya progreso con justicia en nuestro País".Anuncia fertilizante gratuito para TlaxcalaA partir de este año, todos los productores de Tlaxcala recibirán fertilizante gratuito, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De visita en esta entidad, el Mandatario adelantó que su Gobierno apoyará inicialmente a 10 mil productores tlaxcaltecas.

En presencia del Gobernador Marco Antonio Mena, señaló que Tlaxcala se convertirá en el segundo Estado beneficiado por este programa de entregas gratuitas, después de Guerrero.

"Quiero hacer el anuncio, informar, que ya este año, y esto lo hacemos en coordinación con el Gobernador de Tlaxcala, que nos lo planteó, a partir de este año se va entregar a todos los productores de Tlaxcala de manera gratuita el fertilizante, para que puedan abonar sus tierras", señaló.

"Lo estamos haciendo desde hace dos años en Guerrero, se entrega de manera gratuita el fertilizante a todos los productores en Guerrero, pero ya a partir de este año se va hacer lo mismo en Tlaxcala".

López Obrador abundó que la Secretaría de Agricultura buscará que el producto sea lo "más orgánico posible" para no afectar el suelo ni el medio ambiente.