'Pueblea' Anaya y fustiga al Gobierno

Reforma

Ciudad de México.- En el arranque de su recorrido por la República, Ricardo Anaya se puso al volante de su camioneta y llegó a la casa de una familia de agricultores en Los Arenales, Municipio de Amealco, en Querétaro.

Caída la noche, el ex candidato presidencial llegó a la casa de una familia de agricultores y allí pernoctó, "en un cuartito", pero, según el testimonio del anfitrión, el canto de un gallo le impidió dormir.

El video que reseña su recorrido comienza con el aspirante presidencial conduciendo una camioneta y más tarde en su trayecto encuentra a los agricultores que le hospedarían.

"Estuve muy a gusto, aprendí mucho. Gracias por todo", se despidió Anaya de sus anfitriones, Toño y Jose, en el primero de los mil municipios que anunció visitaría en su camino a las presidenciales de 2024.

En un segundo video, nuevamente al volante de su camioneta, Ricardo Anaya apremió al Gobierno a dejar de mentir en torno a la crisis de la pandemia.

"Estoy de veras preocupado. México está colapsado: cada 48 segundos se está muriendo un mexicano por Covid. Han muerto 150 mil personas. Somos ya, prácticamente, el tercer país con más muertes de todo el mundo. Y no se trata de inventar el hilo negro", sostuvo.

El panista propuso detener las obras del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas para darle ese dinero a la gente que ya no puede más.

El Gobierno, dijo tiene que dejar de mentir.

"No hay manera de que los Gobiernos estatales y privados, adquieran las vacunas de inmediato. La verdad, es que sólo en este momento las puede comprar el Gobierno federal. Pero se tiene que dejar ayudar: van lentísimo en la vacunación", advirtió.

"No lo están haciendo de manera correcta. La pandemia no está domada: está peor que nunca. Esa es la verdad. No hay otros datos. Basta ya de mentiras. El Gobierno tiene que rectificar".