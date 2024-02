Puede devolver bono, responde INE a consejera

CDMX.- La Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la consejera Dania Ravel que puede devolver la compensación por 325 mil pesos que recibieron los integrantes del Consejo General por el proceso electoral.

En respuesta a dos escritos enviados por la consejera, la nueva encargada de despacho de área administrativa, Amaranta Arroyo, le envió un oficio en el que insistió que el bono es legal y está contemplado en los recursos aprobados por la Cámara de Diputados.

"Si su determinación fuera en el sentido de devolver esta compensación laboral por el pago de horas extraordinarias prestadas, esta Dirección Ejecutiva de Administración coadyuvará en el trámite que corresponda, a efecto de dar las mayores facilidades para la gestión y conclusión de este trámite de devolución", explicó la Dirección.

En el documento de ocho páginas enviado la noche del domingo, la funcionaria administrativa no responde al cuestionamiento de Ravel sobre si esos recursos pueden canalizarse a temas del proceso electoral y cuál sería el proceso para su devolución.

"(La compensación) debidamente justificada y apegada a los principios de legalidad, igualdad y equidad laboral, lo cual contempla a todas las y los servidores públicos de este Instituto, incluidas las consejerías electorales", añadió.

Incluso, le detalla que no sólo está aprobada por la Cámara de Diputados, también está dentro de las resoluciones aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"De así considerarlo, la Consejería consultante podría valorar el destino del pago referido, esto es, conservarlo como remuneración laboral o devolverlo directamente a la Tesorería de la Federación", indica en el escrito.

La semana pasada, el consejero Arturo Castillo informó que la Dirección Ejecutiva de Administración le había respondido que no podía canalizar ese recurso a otro proyecto del Instituto, al tratarse de un pago de nómina, por lo que seguía indagando cómo realizar un donativo.

"Me dijeron que, como era capítulo 1000 no se podía reconducir. Ahora, lo que yo estoy explorando es la posibilidad de hacer un donativo. Al Instituto, sería, si es posible. No sé, estoy justo averiguando ese tema administrativo", afirmó.