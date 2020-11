Puede Presidente llevarnos a la desgracia: Bronco

Reforma / Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León

Monterrey— El Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene visión para detener la pandemia del coronavirus y puede llevar al país a la desgracia más grave de la historia, sostuvo hoy el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

Durante un evento con el Alcalde panista de San Nicolas, Zeferino Salgado, y directivos de Tigres que anunciaron un programa de reparto de cubrebocas, "El Bronco" dijo que tan sólo en Nuevo León se llegará a los 100 mil casos.

"Tenemos casi 80 mil contagios, 76 mil la han librado, pero nos ha costado 2 mil 600 millones de pesos", expuso.

"No me estoy quejando, pero cómo hacemos entender a la sociedad que se cuide", añadió, "vamos a llegar más allá de 100 mil, aunque el Presidente diga lo contrario, no podemos mentirnos.

"El Presidente no está teniendo la visión de detener la pandemia y nos puede llevar a la desgracia más grave de este País".

Rodríguez dijo que la pandemia del Covid-19 ha costado más bajas que la delincuencia, pero mientras las corporaciones de seguridad disponen de más de 20 mil elementos, el equipo de Salud ronda los 2 mil 700 médicos y enfermeros.