'Pueden quedarse con INE, les falta pueblo'

CDMX.- En medio de la discusión de la reforma electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Oposición "se puede quedar" con el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque advirtió que le falta "pueblo".

"Ya están muy definidas las posturas, no hay simulación, entonces la reforma electoral, pues sí, es el dinero, pero ese tienen mucho ellos, tienen bastante, tienen los medios de información, tienen dinero, tienen los medios de información, nada más les falta algo, les falta pueblo", sostuvo.

"Entonces, se pueden quedar con ese órgano, tratando ahí de dominar, pero ¿Cómo le van a hacer? ¿No van a poner mesas, no va a ver casillas, no le van a permitir a la gente ir a votar? No tiene ninguna posibilidad".

REFORMA publicó hoy que aliados de Morena admitieron que la reforma constitucional en materia electoral de López Obrador no va a pasar en el Congreso, y anunciaron un proceso de "acuerdos" para lograr en 2023 los cambios propuestos en leyes secundarias.

Durante la conferencia mañanera, el tabasqueño nuevamente defendió su iniciativa de reforma para reducir el costo de las elecciones y reiteró que su "movimiento" cuenta con los votos necesarios para lograr una reforma legal en la materia.

"Lo que estábamos proponiendo era, a ver, vamos a ahorrar, cómo se van a destinar 25 mil millones de pesos para para celebrar elecciones, para organizar elecciones, ¿Por qué en México es tan caro hacer las elecciones?, ¿por qué es todo el 'aparatal' ese que tienen'", cuestionó.

"Y además replicado en los 32 estados, y lo mismo, para qué 500 diputados, por qué no 300 y que sean electos de manera directa por el pueblo y los plurinominales quitarlos, cuánto se ahorra. Sí tenemos nosotros, o el movimiento, cuenta con mayoría simple".

La reforma constitucional, que se prevé sea bateada en los próximos días, busca suprimir al INE y los tribunales electorales locales, reducir el financiamiento a partidos políticos y disminuir el número de legisladores en el Congreso.

Cuestionado sobre cuándo enviará su llamado "plan B" al Congreso, el cual él mismo ha admitido que tiene un alcance limitado, López Obrador adelantó que sería la próxima semana, tentativamente el martes.

-¿La opción 'B' de reforma electoral cuándo la envía?, se le preguntó.

"Yo creo que la semana que viene", contestó.

-¿Antes del martes?, se le insistió.

"Sí, yo creo que ese día puede ser, ese día, ya la están trabajando y yo la reviso, aunque voy a estar afuera, siempre estoy viendo documentos y ya le enviamos. Ya está avanzada, completamente, ya está avanzada y es una cuestión de trámite", abundó.

"Porque ya los conservadores, los del bloque conservador ya están de acuerdo: 'el INE no se toca'", agregó el Jefe del Ejecutivo en alusión a la principal consigna de la marcha en defensa del INE del pasado 13 de noviembre.