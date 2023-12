Pura politiquería y billullos, dice AMLO sobre NL

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la crisis en Nuevo León ya se resolvió y que todo se debió a politiquería y billullos.

Durante la mañanera, López Obrador celebró que ya hubiera acuerdo.

"Es pura politiquería y billullos, billullos, y nada más escandalizan y alteran a la gente", criticó AMLO.

Antes, indicó que la Corte no resolvió la polémica.

"Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la Corte, fue el Congreso. Ya se resolvió", afirmó.

"Pues qué bien que ya hay un acuerdo, ya vieron cuánta propaganda de inestabilidad y se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León, lo que decía REFORMA y no pasó nada, ya se resolvió".

El Mandatario estimó que ya debería estar en funciones la Mesa de Seguridad en la entidad.

-¿Ya se restableció la Mesa de Seguridad", se le preguntó.

"Sí, creo que sí, hoy no tengo yo información pero ya, ya, aquí está la Secretaria (Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad Pública)", respondió.

López Obrador reveló que aún no ha hablado con el Gobernador Samuel García, pero dijo que lo verá el día 16 que irá a inaugurar "El Cuchillo".

-¿Ya habló con Samuel?

"Todavía no se habla con él pero sí ya se resuelve".

"Todo normal, todo bien".

-¿Se va a comunicar con Samuel después de esta polémica?

"Sí, pero no hace falta, voy a ir allá el día 16 para inaugurar lo de 'El Cuchillo' en definitiva y va a estar él y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León".

El Presidente comentó con ironía que el Ministro Láynez trabajó de noche el pasado viernes.

En medio de la crisis, el Ministro Javier Láynez ordenó que se permitiera a Luis Enrique Orozco asumir como Gobernador Interino.

-¿Cree que la Corte quiera sancionar a Samuel por usurpación de funciones?, se le cuestionó.

"No, ya no. Sí estuvo ahí en vela el Ministro Láynez, en la noche ahí esperando, eso no se había visto, estaba de guardia", soltó AMLO.

"Yo decía que estaba mi vecino, veía yo todo iluminado a las 11 de la noche, que siempre está oscuro pero no, ahí estaban, trabajan extra para resolver esos asuntos", dijo irónicamente.