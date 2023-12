Puro perdedor, dice Delgado de equipo de Xóchitl

Ciudad de México.- Perdedores y cartuchos quemados llamó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a los integrantes del equipo que presentó la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

"Estábamos muy entretenidos viendo el equipo de Xóchitl Gálvez pero pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado", afirmó.

El presidente nacional de Morena alardeó contra los integrantes del equipo de campaña de Gálvez, del Frente PAN, PRI y PRD, comparándolo con el equipo que anunció la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Por el otro lado tenemos pura chunga, puro juego", dijo en conferencia de prensa en las oficinas de Morena.

"Santiago Creel, pues perdió contra López Obrador, aquí por la Jefatura de Gobierno, luego se dedicó a dar permisos de casinos en la Secretaría de Gobernación. Rubén Moreira, pues es el mapache mayor, de Coahuila. Carolina Viggiano, pues ya perdió, le ganó Julio Menchaca, en Hidalgo. Max Cortázar, ¿vieron a Max Cortázar? Como ya regresó RBD, a lo mejor creo que regresa en Timbiriche, pero, ¿quién es Max Cortázar? Pues era el coordinador de comunicación con Calderón, cuando se robaba la Presidencia, fue el orquestador de la guerra sucia, del peligro para México, es experto en guerra sucia", afirmó.

Siguió así con Josefina Vázquez Mota, con Margarita Zavala. "Por si faltan firmas falsas, creo que se va a encargar de eso de ella", sostuvo.

"Comparado con estos cartuchazos nada que ver, bueno, hasta Jesús Ortega está, pues ya encargado de prospectiva, ¿quién sabe qué es eso?

"No supieron qué inventarle. Pero ahí está la diferencia, y es lo que ve la gente y es lo que está valorando la gente. Este es un equipazo que sin duda podría formar un gabinete en el futuro, pero imagínense un gabinete con estos nombres, con Moreira, con Max Cortázar, con Josefina Vázquez Mota, con Margarita Zavala, pues no, es una gran diferencia, no somos iguales", dijo.

En la conferencia, Delgado recapituló las actividades de Sheinbaum de la semana pasada y presumió una amplia ventaja sobre Gálvez con la que, dijo, podrían ganar la mayoría absoluta en el Congreso para modificar la Constitución.

Delgado informó también que hasta ahora Ebrard, el candidato perdedor de la encuesta para definir la candidatura presidencial de Morena, y quien impugnó el proceso al acusar el uso del aparato de Gobierno para beneficiar a Sheinbaum, no ha respondido sobre la oferta de encabezar las candidaturas al Senado.

"No hay noticias de Marcelo Ebrard, su equipo está participando de manera muy activa en la organización, también en los procesos de definición de candidatos", señaló.

Delgado indicó que este jueves realizarán el sorteo de las candidaturas para proponer a los puestos del Congreso de la Unión en todos los estados, excepto en los que habrá elección de Gobernador pues ahí la primera fórmula será para quienes quedaron como segundo lugar en la encuesta, como un premio de consolación.