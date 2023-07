Quadri y Preciado se suman a registro opositor

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los panistas Gabriel Quadri y Jorge Luis Preciado se registraron este martes como aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

Al llegar a la Torre Azul de Paseo de la Reforma, donde se inscribió ante el comité organizador, Quadri, actual diputado federal por el PAN, afirmó que no hay ningún impedimento legal para que participe en la contienda interna.

"Por supuesto que la traigo (declaración 3 de 3 en contra de la violencia de género) y cumplo perfectamente con ello; el artículo 38 constitucional es muy claro al respecto: solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato, o digamos a eliminar sus derechos políticos, mediante sentencia penal firme por la comisión de un delito en materia sexual o contra las mujeres así lo dice claramente", argumentó.

"Yo no he sido sancionado, yo no cometí ningún delito, lo único que hice yo fue criticar una ideología, la ideología transgénero y de defender a los niños y a las mujeres de México fue lo único que yo hice".

Quadri sostuvo que el Tribunal dejó claramente asentado en su resolución que no pierde sus derechos políticos ni su modo honesto de vivir.

"Por lo tanto, nada se puede interponer o puede ir en contra de lo que dice el artículo 38 Constitucional, nadie me puede despojar de mia derechos políticos, y legal y constitucionalmente no tengo ningún impedimento para registrarme y eventualmente ser candidato".

Al inscribirse, Quadri acusó que México sufre un régimen populista, autocrático, devastador, corrupto e inepto, que ha desmantelado las instituciones.

"Y que ha hecho México retroceda prácticamente en todos los indicadores de bienestar social que existen por eso es tu fundamental la reconstrucción de México", comentó.

Que no haya cargadas

En tanto, el ex legislador panista Jorge Luis Preciado pidió al comité organizador del Frente cuidar el proceso interno y no haya "cargadas" ni "dedazo".

"Distinguida comisión, siempre hablo de frente, yo espero y aspiro, más que espero, a que este proceso resulte como le deseamos, lo mismo hace daño el dedazo presidencial que el dedazo empresarial", declaró.

"No se deben valer las cargadas. Uno inmediatamente se da cuenta cuando entra la mano negra, ustedes tienen más experiencia, les encargo muchísimo con el respeto que les tengo, (...) les encargo mucho el proceso".

Preciado fue el cuarto aspirante en registrarse como aspirante a candidato presidencial del Frente, después de Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y Gabriel Quadri.

Al hablar ante el comité organizador, Preciado afirmó que no está en juego el futuro de los candidatos, sino de nuestro País.

"Trabajé lavando carros, de ahí vengo yo, (...) yo vengo de haber vivido debajo de un puente allá en Nevada y me convertí en senador de la República, y yo les digo a todos los que me están escuchando, que yo vengo de haber vivido en una vecindad y vivir como pordiosero en los Estados Unidos para ser ser el próximo presidente de México", expresó.