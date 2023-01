Que AMLO hable de sus prestaciones, dicen en INAI

Agencia Reforma / Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI

Ciudad de México.- Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que es falso que ganen más que el ejecutivo federal como se afirmó en la mañanera de este miércoles.

"Hoy por la mañana nos surtieron otra vez con esas cantaletas que somos inútiles, que somos las cargas", expuso.

"Que ganas 300 mil pesos. Falso", se escuchó entre consejeros presentes en la sesión de este día.

"¡N'ombre, por favor! Afortunadamente ahí, yo creo que no lo tenía previsto, se le presentó el que le hace las láminas y le demostró, pues que no llegamos a 157 mil pesos brutos, por lo tanto, ganamos 106 mil. Mucho menos que lo que gana, no, poco menos de lo que gana formalmente el presidente de la República", contestó Acuña Llamas.

¿Qué dijo AMLO?

En la conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario federal reiteró en el INAI los salarios son más altos que el suyo.

Señaló que esto también ocurre en la Corte y en el INE, por lo que impulsará otra iniciativa para que "quede más claro" y que ningún funcionario gane más que él.

"Imagínense cuánto gana el de Transparencia. ¿No tienes por ahí lo que gana? Como 300 mil pesos mensuales, en un país con tanta pobreza. Un ministro de la Corte, 500 mil pesos mensuales. El del INE, ¿por qué creen que están tan enojados?, 300 mil pesos mensuales", expuso.

'No dijo lo que gana'

Al respecto, Ramírez Acuña acusó a López Obrador de tratar de matizar la información sobre sus ingresos y no reportó sus prestaciones que consideró onerosas para el erario.

Ante ello, llamó al presidente a tomar en cuenta sus prestaciones en la iniciativa de reforma que pretende al Artículo 127 constitucional, al afirmar que representan un alto gasto y, al sumarlas, su salario no sería equiparable al de ningún otro funcionario.

"Él dijo una cosa y estupenda porque citó el artículo 127 y dijo: 'la Constitución señala que ningún otro funcionario puede recibir lo que obtiene el presidente de la República', no dijo lo que gana, ¿eh?, dijo lo que obtiene", cuestionó.

"Y si sacamos la lista y le ponemos lápiz a todas las prestaciones complementarias, a las condiciones con las que recibe casa, vestido, sustento, no solamente alimentación, viajes, despensa, vestuario y todo aquello que por alguna razón ni siquiera se nos pueda ocurrir, que son parte de aquella cauda de condiciones, ¡hombre! Pues no, no habría quien efectivamente pudiera obtener jamás lo que gana el presidente de la República", apuntó.

El comisionado también resaltó que en el INAI se realiza una labor que "muchos no dimensionan".

También opinó que la transparencia es un tema incómodo para los gobiernos.

"A quienes les tocó ser legisladores y construyeron este andamiaje legislativo, luego que les ha tocado gobernar se andan arrepintiendo y se sienten muy poco agradados cuando les toca en las dependencias, en las que ahora dirigen", señaló