Que AMLO pida disculpas por Abarca, urge Anaya

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador debe ofrecer disculpas a los padres de los normalistas de Ayotzinapa por no haber impedido que José Luis Abarca se convirtiera en Alcalde de Iguala, exigió el panista Ricardo Anaya.

Con su video desde el autoexilio, el ex candidato presidencial opositor cuestionó al tabasqueño por ofrecer disculpas a los padres de manera demagógica y no por el caso de Abarca.

"El político o líder hace como que pide disculpas, pero por algo que hizo alguien más: es como si yo te pido disculpas a ti, pero por la basura que el vecino tiró enfrente de tu casa. No te estoy pidiendo disculpas. Le estoy echando la culpa al vecino, y esta trampa le fascina a los políticos", explicó.

En opinión de Anaya, "si López Obrador, de corazón, quiere pedir disculpas, entonces que pida perdón, pero por la parte de la tragedia de Ayotzinapa que sí le toca a él, que es lo que tiene que ver con José Luis Abarca, de haber permitido que se convirtiera en Presidente Municipal de Iguala a pesar de que le dijeron de los vínculos de Abarca con el crimen organizado".

De acuerdo con Anaya, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que Abarca había dado la orden, junto con el grupo criminal Guerreros Unidos y otras autoridades, de ejecutar a los estudiantes.

"Todos los informes del caso Ayotzinapa, señalan que Abarca es uno de los principales responsables, y López Obrador no hizo nada para evitar que fuera Alcalde por su partido (el PRD), a pesar de que le presentaron las pruebas contra Abarca", abundó.

De hecho, el político queretano puso el audio de Carlos Navarrete, ex dirigente del PRD, con el que refiere que un ex diputado local del sol azteca le entregó a AMLO un expediente para pedirle que no permitiera que se impusiera la candidatura de Abarca y López Obrador no dijo nada.

"Si López Obrador quiere pedir disculpas, si su arrepentimiento es genuino, que sea honesto y pida disculpas por la parte del problema que a él le toca, y si no, por respeto a las víctimas, que mejor no diga nada", reprochó.

Anaya también deploró el hecho de que López Obrador haya llamado "provocador" a uno de los padres en el momento en que lo cuestiona por su apoyo a Abarca, en vez de ofrecerle una despedida.