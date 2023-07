¿Qué es la 'Estafa Siniestra' de Hidalgo?

Hidalgo, México.- Alcaldes y ex funcionarios estatales de Hidalgo han sido señalados por su participación en la "Estafa Siniestra", una red de corrupción que logró el desvío de más de 500 millones de pesos del erario público.

¿DE QUÉ TRATA?

La “Estafa Siniestra” es un caso de red de corrupción mediante el cual fueron desviados 522 millones de pesos a través, de por lo menos, 13 municipios y dos Secretarías del gobierno de Hidalgo durante la pandemia de Covid-19.

'LA PUNTA DEL ICEBERG'

El fraude millonario fue revelado por el morenista Julio Menchaca a unos días de haber asumido el cargo como Gobernador en septiembre de 2022.

El Gobernador explicó entonces que durante una revisión del Poder Ejecutivo se había detectado una presunta red de corrupción que involucraba un desvío de recursos por más de 200 mdp, pero dijo que eso era apenas “la punta del iceberg”.

El caso se ventiló en el Municipio de Huautla, donde la ex directora del DIF Itzel Castillo acusó al Alcalde de despido injustificado por negarse a firmar documentación para justificar la compra de diversos aditamentos sanitarios.

Entre los documentos había uno por 12 millones de pesos en el que Castillo notó que los costos estaban “inflados”.

Por ejemplo, un galón de gel buscaban justificarlo en un compra de 5 mil pesos, y así otros que estaban muy elevados", refirió.

Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), detalló que la ex funcionaria denunció el presunto desvío de 26 mdp para la compra de insumos contra la Covid-19 y la reestructuración de obras.

Fueron a hacer la visita ministerial a las obras y se encontraron con que no se había construido, y qué sucede con esto, el dinero era transferido a las cuentas y después sacado con un componente adicional, pues estos recursos como eran extraordinarios no eran fiscalizados no por la la Auditoría Superior de la Federación ni por Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”, apuntó.

EL MODUS OPERANDI

El peculado operó con un mecanismo mediante el cual los propios ediles solicitaron al Gobierno Estatal recursos extraordinarios que se destinarían a la construcción y renovación de caminos, así como a la adquisición de suministros para atender la emergencia sanitaria.

El primer paso fue solicitar la ayuda a la Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de Jessica Blancas Hidalgo. Los requerimientos de obra fueron aprobados por adjudicación directa y los montos se transfirieron a las cuentas bancarias de los municipios.

Los ediles simularon estas acciones entregando el dinero a empresas fachada que también habían sido contratadas por dos secretarías del gobierno estatal, de la anterior administración.

LOS DETENIDOS

El 23 de noviembre de 2022 cuatro Municipios de Hidalgo se quedaron sin Alcaldes, quienes fueron detenidos por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado y peculado agravado.

-Fidel Arce Santander (PRI) de Epazoyucan

El Edil de Epazoyucan fue detenido por el presunto desvío de 14 millones 215 mil 780 pesos que solicitó para la supuesta rehabilitación de caminos rurales.

-Elías San Juan (PRI), de Yahualica

El priista Elías San Juan fue acusado de desviar 29 millones 224 mil 727.36 pesos, de los cuales 15 millones se destinarían para el desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares y el desarrollo de sitios web que permitiera coadyuvar en el buen desempeño y uso del recurso público.

El resto, 14 millones 224 mil 727.36 pesos, fueron supuestamente destinados para fumigación y arcos sanitizantes.

-Felipe Juárez Ramírez (Partido Encuentro Social), de Huautla

A Felipe Juárez Ramírez se le atribuye la malversación de 26 millones 615 mil 780 pesos.

De los cuales, 14 millones 615 mil 780 pesos justificó con la rehabilitación y mejora de vías de comunicación primaria de accesos y espacios recreativos; mientras que 12 millones de pesos los solicitó para la adquisición de insumos para el Covid-19.

-Luis Enrique Cadena (Morena), de Nopala de Villagrán

El morenista Luis Enrique Cadena fue acusado por el desvío de 71 millones 960 mil 890 pesos, de los cuales 22 millones 610 mil 890 pesos fueron distribuidos para el supuesto arrendamiento de maquinaria para rehabilitación de carreteras, en tanto que los 49 millones 350 mil pesos restantes se destinaron para fumigar y limpiar una presa por proliferación de la larva del mosco culex.

El Edil libró la prisión preventiva justificada por amparos interpuestos y hasta asistió a la marcha del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 27 de noviembre de 2022.

11 años acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha por la regeneración nacional, sigo firme y saldré adelante, mi lucha no es de ahora y mis principios tampoco, el tiempo nos dará la razón", tuiteó.

-Luis Francisco González Garay (PRI), de Pisaflores

Al día siguiente de las primeras cuatro detenciones, la Policía ministerial coordinó un operativo para aprehender al Alcalde de Pisaflores, el priista Luis Francisco González Garay, acusado por la malversación de cerca de 30 mdp, pero no lo encontraron.

González Garay estuvo prófugo hasta que la PGJEH informó el pasado 14 de enero sobre su vinculación a proceso por la malversación de recursos públicos por un monto de 30 millones 960 mil pesos.

-José Alfredo Díaz Moreno (MC), de Tlahuelilpan

El Alcalde de Movimiento Ciudadano fue suspendido del cargo e inhabilitado por seis meses por determinación de un juez, el pasado mes de enero.

El delito que se le achaca al funcionario es pecualo agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

EX INTEGRANTES DEL GABINETE DE FAYAD

-Víctor Eloy Porras, ex director general de recursos materiales de la Oficialía

Víctor Eloy Porras Oaxaca fue detenido el pasado 13 de junio señalado por el delito de peculado agravado por un monto superior a los 18 millones de pesos.

-Martiniano Vega Orozco, ex Oficial Mayor

El Oficial Mayor de Hidalgo fue detenido por agentes de la Procuraduría estatal por su relación con “Estafa Siniestra” el pasado 21 de julio, en Pachuca, acusado por el desvío de casi 18 millones de pesos para la adquisición de más de 34 mil litros de crema quirúrgica.

-Pablo Moreno, ex subsecretario de Educación

El ex subsecretario de Educación durante el sexenio del priista Omar Fayad fue detenido el 5 de abril acusado del delito de peculado de 140 millones de pesos para la supuesta compra de un software para reparar un hackeo en el sistema digital de la institución.

LOS OTROS SEÑALADOS...

Atotonilco el Grande, Hugo Ramírez López (PESH)

Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello (PRI)

Singuilucan, Miguel Taboada Vargas (Nueva Alianza)

Tepeji del Río, Salvador Jiménez (PRI)

Zacualtipán, Edgar Moreno Gayosso (PRI)

Huazalingo, Julio César González (PRI)

Acaxochitlán, Erik Carbajal (Morena)

También hay una orden de aprehensión en contra del ex Contralor César Román Mora Velázquez, sobre quien pesa una ficha roja de Interpol por delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado.