Que FGR indague todas las tarjetas, pide AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió que la Fiscalía General indague la entrega de tarjetas en periodo electoral que buscan comprar el voto y que se castigue el fraude electoral.

"Si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto, de manera directa o simulada (...) que investiguen (a todos), yo ayer celebré que ya se esté haciendo esto. Que se castigue el fraude electoral", expresó desde Palacio Nacional.

"Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir, y si no le gusta al director del INE es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente, un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado, eso es la democracia, es la esencia de la democracia, que el pueblo elija libremente".

REFORMA publico hoy que el PRI en Nuevo León no es el único partido que ha utilizado las tarjetas como instrumento de promoción del voto, pues lo hacen priistas, verdes, panistas y morenistas, sin que hasta el momento sean investigados.

El lunes, la FGR anunció que indaga penalmente al candidato priista de Nuevo León, Adrián de la Garza, por ofrecer la tarjeta "Mujer Fuerte", que promete mil 500 pesos bimestrales a las electoras. La FGR considera que se trata de un delito electoral y, según la nueva ley, es un delito grave que amerita prisión.

El Mandatario federal insistió en que no se quedará callado ante la compra del voto, pues no piensa traicionar al pueblo.

"Nosotros hemos luchado en contra de eso, por años, entonces ni modo que dejemos la Presidencia y estemos viendo todo eso y nos quedemos callados, nos estaríamos traicionando nosotros mismos y traicionado al pueblo", sostuvo.

"Que de otros partidos están haciendo lo mismo, pues a todos castigarlos, y qué bien que la Fiscalía está actuando. Se reformó la Constitución para que el delito electoral sea grave, no alcanza fianza, pero de qué sirve que se reforme la Constitución y sea delito grave el delito electoral y sigan haciéndolo, como siempre, sigan repartiendo tarjetas, despensas, para comprar votos, lealtades, para comprar periódicos o alquiler a la prensa".