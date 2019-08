Que no está en quiebra técnica, aclara Interjet

El día de hoy se publicó una nota sobre la aparente quiebra técnica que afronta la aerolínea mexicana Interjet, que estaría al borde del colapso, y se cita como fuente a su director de Finanzas.





Lo anterior, tras la orden del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que Interjet comience a pagar casi 30 millones de dólares en impuestos atrasados.





El texto redunda: "Interjet evitó un intento de las autoridades de tomar el control de sus cuentas bancarias en un esfuerzo por recaudar casi 550 millones de pesos en impuestos no pagados que datan de 2013. Pero una jueza ordenó este mes a la aerolínea depositar como garantía el 10 por ciento de sus ingresos mensuales hasta cubrir la cantidad requerida".





"(La autoridad) está poniendo en serio predicamento la viabilidad económica (de Interjet), impidiéndole continuar con su operación normal", dijo el director financiero, Raúl López, en una demanda de amparo para evitar el embargo.





"El análisis de los resultados de los ejercicios 2013-2018 muestra con claridad pérdidas acumuladas que podrían ser interpretadas como una quiebra técnica de la aerolínea", agregó.





Al respecto, la aerolínea envió un comunicado desmintiendo la dicha quiebra técnica, y asegura que en ningún momento la ha reconocido como tal.





A continuación, el texto íntegro del comunicado que la compañía envió a los medios de comunicación a manera de desmentido:





"Ciudad de México, a 30 de agosto de 2019.- Interjet niega categóricamente que esté en quiebra técnica, tal como publicó Bloomberg, agencia que realizó una interpretación errónea sobre la demanda de amparo interpuesta por la aerolínea, en el litigio que sostiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Bloomberg tuvo acceso a un expediente que por ley no podía, pues en una controversia judicial, las únicas personas con derecho a consultar los expedientes son aquellas autorizadas por las partes involucradas en el juicio.



En ningún momento, la empresa ha reconocido la existencia de una quiebra técnica, como asegura este medio de comunicación.



Cabe señalar que, para el caso de las quiebras, éstas no pueden ser declaradas por la empresa o por un particular, sino que esa determinación corresponde a un juez, previo procedimiento en el que se demuestre la insolvencia de la compañía de que se trate para cumplir con sus obligaciones de pago, lo cual se aleja de la situación actual de Interjet.



La aerolínea se reserva el derecho para ejercer las acciones legales que resulten procedentes".