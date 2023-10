'¿Que no levantaré Acapulco en poco tiempo? Me canso ganso'

Agencia Reforma / El Presidente en conferencia de prensa. Crédito: Alejandro Mendoza

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno será capaz de poner en pie el puerto de Acapulco en poco tiempo.

Cuestionado sobre las estimaciones de la iniciativa privada, que advierten sobre una posible recuperación de la industria hotelera hasta el 2025, el Mandatario respondió con una de sus frases más conocidas.

"¿Qué no hicimos el Aeropuerto Felipe Ángeles en dos años? ¿Qué no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos no vamos a poder levantar Acapulco en poco tiempo? ¡Claro!

"Vamos a poner de pie a Acapulco, me canso ganso", soltó.

López Obrador dijo tener informes de que, aún cuando el 80 por ciento de los hoteles presentan afectaciones, los daños no son estructurales.

"Hay algo bueno también entre la desgracia, entre lo malo, es que las estructuras de los hoteles, al parecer, quedaron bien. Tiene que hacerse el análisis, pruebas estructurales, pero no se cayeron, ningún hotel se cayó, las estructuras de acero y de concreto se mantuvieron", señaló.

Además, enlistó el orden de prioridades de la Administración federal.

"Primero la atención a la gente pobre; segundo, los pequeños comercios; tercero, los hoteles, porque son fuentes de trabajo, restaurantes, comercios y va incluida toda la infraestructura, lo que tiene que ver con electricidad, agua, escuelas, hospitales, seguridad. Todo es un plan integral", detalló.

El Jefe del Ejecutivo anunció que mañana realizará una visita vespertina al puerto, para continuar con la evaluación de los trabajos de las dependencias federales, para la entrega de ayuda, rescates, limpieza y restablecimiento de servicios.

El informe

De acuerdo con el informe que le presentaron al Mandatario esta mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió reforzar aún más la seguridad, con el despliegue de elementos de Guardia Nacional.

Se anunció que los operativos, actualmente desplegados en otros estados, serán relevados por militares, para que puedan viajar a Guerrero.

La Secretaría de Marina reportó que este lunes concluirán los vuelos para sacar del puerto a turistas que quedaron varados, tras el paso del huracán "Otis".

Además, es probable que este mismo día se puedan reanudar las operaciones nocturnas en el aeropuerto acapulqueño.

Por otro lado, el Presidente anunció que pretende ampliar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que aprendices colaboren con la limpieza de las zonas siniestradas.

Por su parte, la CFE dio a conocer que la recuperación del servicio de energía eléctrica en el municipio es de un 40 por ciento y que, mañana martes, podría alcanzarse el 100 por ciento de la recuperación.

La empresa reconoció que se trata de una respuesta a la emergencia pero que, posteriormente, deberán trabajar en un plan de reconstrucción definitivo.

Finalmente, la Secretaría de Bienestar reportó el censo de unas 20 mil viviendas, lo que representa poco menos del 10 por ciento del total de casas afectadas.