Que no se utilice el presupuesto para favorecer candidatos: AMLO

Gisela Parra/El Diario

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque existe veda electoral de cara a las elecciones del 6 de junio, estará atento de que no se repartan despensas a cambio de votos y defenderá la democracia.

"Vamos a defender todos la democracia, sin ella no hay justicia ni estado de derecho, necesitamos que se termine el fraude electoral y que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, no se deben repartir ni dádivas ni despensas, los fraudes nos han costado mucho" recalcó el presidente.

Durante su conferencia mañanera recordó que los gobernadores de todo el país firmaron un compromiso a favor de la democracia, por lo que deben estar atentos a actos fraudulentos en el proceso electoral.

Finalmente dijo que en los arranques de campaña no se registraron ataques, atenrados o incidentes en contra de los candidatos y señaló que diariamente se realiza un monitoreo para conocer los acontecimientos más relevantes de la jornada electoral.