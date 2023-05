¿Qué procede si cancelan tu vuelo por el Popocatépetl?

¿Por qué se interrumpen las operaciones aéreas?

La cancelación de vuelos obedece principalmente a un tema de seguridad, ya que los aviones no pueden volar a través de la ceniza volcánica dado que ésta es abrasiva y genera distintas afectaciones a las aeronaves.

Entonces, ante la actividad volcánica y la expulsión de ceniza, por protocolo se decide cerrar las operaciones de un aeropuerto. Una vez que se garantiza que es seguro reanudar los vuelos se prosigue a la limpieza de aviones y de pistas, proceso que tarda según la cantidad de ceniza que caiga.

¿Cómo afectan las cenizas a los aviones?

► Bloqueos en los sensores de vuelos

► Daños en el fuselaje y las turbinas

► Disminución en la visibilidad de los parabrisas

► Contaminación de los sistemas de filtración y equipos eléctricos

La ceniza que emiten los volcanes no es como la ceniza que conocemos comúnmente. La ceniza volcánica es piedra pulverizada y totalmente abrasiva, por lo que es altamente riesgosa en la operación aérea. Los pasajeros deben ser más empáticos ante este tipo de situaciones. Es un tema de seguridad. Es feo llegar tarde, pero es más feo no llegar, comentó José Gerardo Alonso Torres,vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

¿A qué tengo derecho por la cancelación de mi vuelo?

A diferencia de temas como la falta de tripulación de las empresas, los fenómenos naturales y meteorológicos, como lluvias, tormentas, tornados, huracanes, caída de ceniza, erupción de un volcán, entre otros, no son problemas atribuibles a las aerolíneas, por lo que no están obligadas a compensar a los pasajeros de forma inmediata o directa.

No obstante, al margen de lo que no incluye la Ley de Aviación Civil, las aerolíneas pueden aplicar, de forma voluntaria, políticas flexibles de protección de pasajeros. Algunas compañías, dependiendo del tipo de tarifa comprada y para que puedas reprogramar tu vuelo para otro día, incluyen determinados cambios de fecha sin costo adicional o entregan vouchers por el mismo monto del boleto, pero no reembolsos.

¿Qué dice la Ley?

► En caso de que exista retraso en relación con la hora de salida estipulada en el boleto y la causa sea atribuible al concesionario o permisionario, el pasajero será indemnizado y/o compensado por el proveedor.

► Si por caso fortuito o fuerza mayor, la aeronave debe realizar un aterrizaje en un lugar distinto al de destino, el concesionario o permisionario deberá trasladar al pasajero por los medios de transporte más rápidos disponibles hasta el lugar de destino.

Ante situaciones como las que estamos viviendo, las aerolíneas flexibilizan las políticas de protección de pasajeros para que puedan hacer cambios en sus vuelos y, en algunos casos, hacen compensaciones con cupones electrónicos dependiendo de la tarifa que haya adquirido el pasajero. Algunas aerolíneas, para tratar de ofrecer un mejor servicio al cliente y no tener una mala imagen, voluntariamente ofrecen coberturas de comida u hospedaje, para tratar de mitigar los desajustes tan graves que se dan por este tipo de situaciones, aunque no están obligadas por ser un evento natural, dijo Carlos Torres,especialista del sector aéreo.

Recomendaciones para los pasajeros

Se recomienda que cuando las personas compren su boleto de avión verifiquen qué incluye y qué no en caso de tener una contingencia. Por ejemplo, alguien que adquirió su pasaje con la tarifa más barata, probablemente no tiene la posibilidad de hacer un cambio en su itinerario en aspectos como fecha, destino o nombre del viajero.

En cambio, si al adquirir tu boleto de avión compraste un servicio extra como seguros de viaje, cambios de itinerario, seguro por demoras o cancelaciones, entre otros, puedes hacer uso de estos beneficios y recibir la indemnización correspondiente.

Esto es lo que puedes procurar

► Revisa qué clase tarifaria adquiriste y qué incluye.

► Checa si compraste junto con el boleto un servicio adicional, para que exijas la compensación correspondiente.