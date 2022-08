'Que reforma electoral surja de la cabeza, no del estómago'

Víctor Zubieta / Agencia Reforma / El presidente del INE, Lorenzo Córdova, acudió al foro electoral de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.— Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió a los diputados federales no aprobar una reforma electoral que pueda resultar en un retroceso para la democracia del país y que, en todo caso, dichos cambios surjan de la cabeza y no del estómago.

Sin una reforma, las elecciones del 2024 están garantizadas y podrán realizarse sin ningún problema, aseguró.

"Si hay una reforma electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea resultado de filias y fobias, o peor aún, de rencores personales, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema que hoy tenemos, va a servir para dinamitar.

"Si no hay reforma, con el sistema electoral que hoy tenemos, podemos ir sin problemas a las elecciones del 2024 y organizarlas con la calidad técnica y las garantías que han prevalecido hasta ahora", planteó el consejero electoral.

Durante el foro "Por el Fortalecimiento de la Democracia", organizado por la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), Lorenzo Córdova opinó que el sistema electoral funciona adecuadamente y que no hay que descomponerlo.

"Hay que partir del análisis de si queremos hacer una reforma electoral o no, de una premisa: hoy el sistema electoral funciona y funciona bien, puede mejorarse, sin duda. Una reforma electoral hoy no es necesaria o indispensable, no sé si sea pertinente", consideró.

Ante diputados del PAN y PRD, los del PRI están en Coahuila por su reunión plenaria, el presidente del INE manifestó que si hay una reforma que mejore lo que tenemos, siempre será bienvenida.

"Pero no es indispensable, es decir, el país no está en riesgo, la democracia mexicana no está en riesgo si no hay reforma electoral", planteó.

Manifestó que una eventual reforma debería ser producto de un amplio consenso de las fuerzas políticas, que mejore lo que tenemos y que no regrese a la Secretaría de Gobernación el control de los comicios, y de un diagnóstico adecuado sobre el sistema electoral y sus resultados.

Resaltó que desde el 2014, a ocho años y medio de transformación del IFE en el INE, el Instituto ha organizado 330 procesos electorales y en ninguno ha habido conflictos postelectorales.

Además, remarcó, la incidencia de alternancia política promedia el 63 por ciento, lo que quiere decir que la probabilidad de un partido de ganar y volver a ganar en la siguiente elección es de una a tres.

Planteó que, al discutir una reforma electoral, algunos temas que se deberían abordar son el perfeccionamiento del sistema de representación, a fin de que refleje mejor el pluralismo político y acabar con la sobrerrepresentación del 8 por ciento en la distribución de curules en la Cámara de Diputados.

También dijo que es necesario "racionalizar" el financiamiento público a los partidos, sin perder la preeminencia sobre lo privado, y considerar una nueva fórmula de distribución de los recursos.

Dijo que se tendría que avanzar hacia menores costos del sistema electoral, a partir de procedimientos más simples, sin perder la confianza que hay actualmente en el sistema, como el voto electrónico.

También pidió eliminar el secreto ministerial para el INE y transferir al Tribunal Electoral las decisiones sobre las medidas cautelares y resolver la regulación sobre la reelección legislativa, entre otros puntos.