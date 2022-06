Que sea la última Cumbre con exclusiones y bloqueos: Ebrard

Reforma

Los Ángeles.- El Canciller Marcelo Ebrard planteó hacer cambios y superar las diferencias en el hemisferio para que la IX Cumbre de las Américas, que concluyó este viernes, sea la última con países excluidos, bloqueos económicos y una organización "agotada", como es la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Proponemos que llegó el momento de cambiar. ¿Qué es lo que proponemos? Que nos propongamos que para la siguiente Cumbre esté resuelto esto porque si no van a dejar de venir muchos países", expresó Ebrard durante el cierre de la Cumbre de las Américas en esta ciudad.

"Estoy seguro que este planteamiento va llevar a que esta sea la última cumbre en donde estemos discutiendo una organización agotada como la Organización de Estados Americanos, última Cumbre que tengamos que discutir el bloqueo a Cuba, y última Cumbre que nos falten los pueblos de Cuba, Nicaragua Venezuela o cualquier otro pueblo".

Por segunda ocasión en la Cumbre, Ebrard reprochó el veto a los países que no fueron invitados y enfatizó que 20 de 32 naciones que hablaron durante el evento manifestaron su inconformidad con dicha exclusión.

El Secretario de Relaciones Exteriores detalló que otros 10 países se abstuvieron de opinar sobre este tema y solamente 2 -entre ellos Colombia- se manifestaron a favor de la exclusión que decidió Estados Unidos.

"Resumo: la mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta Cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la Cumbre de las América", recalcó.

"¿Y por qué nos oponemos a la exclusión de países, por qué es tan relevante ese tema? Fue tema hace una década, cada cumbre ha sido tema, es un elemento reiterado en estas cumbres que no se resuelva. Por eso no vino el Presidente López Obrador, para subrayar que no estamos de acuerdo. Nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que fuese y menos porque haya una diferencia política respecto de su régimen político".

Como lo ha señalado López Obrador en sus conferencias mañaneras, el Secretario subrayó que a cada nación le corresponde resolver libremente su forma de organización política.

"Entonces, se está en contra de la exclusión y también del principio de que un país puede decirle a otro qué es lo que debe de hacer en su vida interna", añadió.

Ebrard enfatizó que otra crítica recurrente durante la Cumbre fue la naturaleza, funciones y actual papel de la OEA, así como su "papel vergonzoso" en el caso de Bolivia.

"De su agotamiento, de su papel vergonzoso recientemente en Bolivia, de su obsesión con las observaciones electorales en lugar de los temas que interesan a todas las Américas, en la pandemia no los vimos", criticó.

"Eran más importantes las observaciones electorales o lo de Bolivia, que ver cómo conseguíamos vacunas o cómo resolvíamos los problemas tan graves que tuvimos. La arquitectura, fundamentos y función de la OEA está agotado, es lo que hemos escuchado aquí".

Ebrard planteó resolver estos temas y dar un paso hacia adelante, o de lo contrario, advirtió ante representantes de todo el continente, seguramente se seguirá discutiendo lo mismo.

"Tenemos acuerdos, tenemos iniciativas, pero sigue predominando la diferencia de los principios que les acabo de comentar y la forma de organización que tenemos hoy en día", amplió.

"Me parece que ha llegado el tiempo, el momento, en el que por el bien de las Américas debemos resolver esta diferencia. Entiendo por supuesto que para Estados Unidos no es fácil tomar algunas de esas decisiones, pero es evidente que lo tenemos que hacer".

De no superar diferencias "de ese calibre", agregó Ebrard, va ser muy difícil que el hemisferio cumpla las expectativas de los pueblos.

"Se le propone Estados Unidos un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación entre las Américas. Se le agradece su interés al Presidente Biden de haber estado aquí, escucharnos, de tener a su equipo (...) ese es un gran mérito que todos reconocemos", añadió.

"Pero para buscar la unidad sí tenemos que resolver lo que acabo de describir a ustedes, porque si no la diferencia va a seguir imperando en estas cumbres como lo ha hecho cuando menos los últimos 10 años".

El Canciller además saludó los avances y conclusiones de la Cumbre en temas como prosperidad en el continente, acción climática y regulación de la migración, entre otras.