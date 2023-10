'Que violencia no empañe elecciones'

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después del secuestro y ejecución de dos encuestadores de Morena, además de la desaparición de uno más el fin de semana pasado en Chiapas, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, hizo un llamado para evitar que la violencia empañe las elecciones de 2024.

REFORMA publicó esta semana que el secuestro y ejecución de dos encuestadores y la desaparición de otro más fue una advertencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el Gobierno y el Ejército por "proteger" al Cártel de Sinaloa en Chiapas, según un mensaje de los agresores.

"Estamos aquí, la plaza es de nosotros. Limpiaremos todo el Estado", decía el narcomensaje. Los dos plagiados y el desaparecido laboraban para una empresa encuestadora contratada por Morena.

En ese contexto y a nombre del Consejo General del INE, la presidenta Guadalupe Taddei alertó sobre la inseguridad ante la elección en la que estarán en juego más de 20 mil cargos en todo el País, entre ellos la Presidencia de la República.

"En un Estado democrático, la responsabilidad de organizar las elecciones es de naturaleza compartida.

"Este Consejo General hace un llamado a que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe este proceso electoral iniciado el 7 de septiembre", leyó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a nombre de todos los consejeros al arrancar la sesión de este jueves.

Tras calificar el hecho como reprobable, el Consejo General guardó un minuto de silencio.

"Tenemos muy claro que la seguridad del País no está en las manos del Instituto Nacional Electoral, sin embargo no pararemos de hacer estos llamados para hacer un alto en el camino a que esto no continué y que no sea lo que marque el proceso electoral.

"No quisiéramos que las estadísticas (de hechos como éstos) se incrementaran en este proceso electoral, la intención es: ¡Paremos el tema de la violencia!", afirmó más tarde en entrevista.

Los operativos

En cada estado funcionará una mesa de seguridad, en la que estarán involucradas las áreas de seguridad estatal y federal, así como el INE y los OPLES, donde se canalizarán las solicitudes que lleguen sobre custodia de aspirantes y cualquier tema de inseguridad que impacte en el proceso federal o local.

Esta misma semana se confirmó que las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, de la 4T, y Xóchitl Gálvez, del Frente Opositor, contarán con vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque las dos pidieron que fuesen operativos discretos.

"Le planteé (al General Luis Cresencio Sandoval) que fuera algo sencillo, que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al Presidente", escribió la morenista Claudia Sheinbaum.

"Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos; una pequeña célula de apoyo con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, para garantizar que todo esté tranquilo. Es algo básico", dijo a su vez la senadora Xóchitl Gálvez.

Récord en 2021

En la pasada elección federal de 2021, el crimen organizado impuso candidatos, amenazó o asesinó a los que no tenían su anuencia y operó el día de la elección con levantones y llenado de urnas para asegurar triunfos en al menos siete estados del País, según lo denunció la coalición opositora PRI-PAN-PRD en un expediente entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna", se afirma en un expediente que resume cómo murieron 27 candidatos en el pasado proceso electoral de 2021.