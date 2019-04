Quemarán Judas de ganso de AMLO

Ciudad de México.- El Judas de este año tiene cara de ganso, por la frase presidencial de "me canso ganso", y una olla para dar "atole con el dedo"; el monigote de cartón, obra de la familia Linares, arderá esta tarde en la tradicional quema de Judas detrás del mercado de Sonora.

Serán unos 20 judas, pero el ganso blanco con su gallito de pelo en la cabeza es el que concentra el ánimo popular.

"Mucha gente ha venido y nos ha pedido que quememos el 'me canso ganso', nosotros las piezas que hacemos a petición del vox populi, a petición del pueblo", dijo sobre la calle Oriente 30, Colonia Merced Balbuena, Ricardo Linares, dándole los últimos retoques a la figura.

"El 'me canso ganso' es el que ahorita está pegando un montón, es que hay muchos comentarios de que la frase 'me canso ganso' está muy padre, pero también dice la gente que este personaje da mucho atole con el dedo", añadió.

Otras figuras que van a quemarse en esta calle, en Sábado de Gloria, en representación del Judas que traicionó a Cristo o al pueblo, son un Donald Trump, el personaje de Kung fu Panda, una Catrina y varios diablos.

Algunos de esos diablos llevan las cabezas de Enrique Peña Nieto, Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador.

"Es contra lo que la gente trae coraje", explicó Selenne Islas.

Mientras tanto, en el kiosco de Santa María La Ribera, se lleva a cabo una feria de cantinería, con varios judas, monstruos, diablos lagartijas y una figura rosa de Lopez Obrador con banda presidencial cuernos, orejotas y nariz muy larga de mentiroso, aunque aún no está confirmado si ese judas va a ser quemado.