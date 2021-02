'Queremos de Ancira que regrese dinero'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, tiene que devolver los 200 millones de dólares que pagó Pemex de sobreprecio por la planta "chatarra" de Agronitrogenados.

"Nosotros lo que queremos es que devuelva todo lo que se sustrajo del erario. Nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción, no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados y no es nada más la decisión de un juez, como era antes, que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito.

"Si devuelve los 200 millones de dólares que se estima, si devuelven ese recurso que está demostrado que se pagó de más, porque hay un sobreprecio de 200 millones de dólares, si eso se devuelve, se regresa, hay una reparación del daño y la Fiscalía determina que hay un castigo, si hay disminución de pena, eso corresponde al juez", señaló en conferencia matutina.

REFORMA publicó que Alonso Ancira, quien arribó extraditado de España el 3 de febrero pasado, ofreció desde enero a la FGR un acuerdo reparatorio de 200 millones dólares a cambio de que sean retirados los cargos de lavado por su caso, sin embargo no ha obtenido respuesta.