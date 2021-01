¿Quién es el médico de AMLO?

Especial

Ciudad de México— Aunque la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador está en manos de un grupo interdisciplinario de médicos, encabezado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, el especialista que atiende directamente al Mandatario es el doctor Gustavo Reyes Terán.

¿Quién es y cuál es su trayectoria?

-Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (integra a 13 institutos, seis hospitales de alta especialidad y seis más de referencia dedicados a investigación).

-Es médico cirujano por la UNAM y maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

-Tiene especializaciones en Medicina Interna por la UNAM e Infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

-Cuenta con posgrado-estancia de investigación en Virología e Inmunología en la Universidad de California.

-Es investigador titular, nivel III, en el Sistema Nacional de Investigadores.

-Durante más de 20 años realizó atención médica interna e infectología.

-En el año 2000 creó el Servicio de Infectología para Pacientes Inmunocomprometidos.

-En 2004 fundó el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, hoy Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, en el INER.

-Ha sido profesor de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas y Biomédicas, UNAM.

-Miembro del Comité Editorial de la Revista AIDS, UK.

-Profesor Honorario de Microbiología y Medicina Tropical en The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, DC, EU.

-Miembro del Comité Editorial de la revista Pathogens and Immunity journal, EU.

-Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) de México.

-Fue uno de los investigadores que expuso al Gobierno la posibilidad de optimizar la compra de los antirretrovirales para personas con VIH y simplificar los tratamientos de acuerdo a las guías nacionales e internacionales y a las evidencias científicas disponibles.