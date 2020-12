¿Quién es Tatiana Clouthier? Va a la Secretaría de Economía

Excelsior

Ciudad de México.- En dos años, Tatiana Clouthier pasó de ser la coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador a diputada federal y en octubre sepultó la idea de quienes la ubicaban como candidata a la gubernatura de Nuevo León.

Pero, ¿quién es?

De niña soñaba con ser auxiliar de vuelo; ahora, le gusta el rap, cocina y sabe bailar, así se definió en 2018 en una entrevista concedida a Notimex.

A Tatiana Clouthier no le gusta adelantarse a los hechos, pero había indicios de que podría ser parte del Gabinete.

"Ni siquiera es adelantar. Es una falacia del ser humano para evitar hacerse responsable del presente y alucina o juega al futuro para no actuar en el hoy; no me gusta jugar con la mente así", precisó.

Sin embargo, del año 2021 adelantó hace dos años: "no sé si me voy a regresar a mi casa o no sé si voy unirme al gabinete de Andrés. Ya veremos".

En la política desde la cuna

Es hija de Manuel Clouthier, candidato presidencial del Partido Acción Nacional en las Elecciones de 1988.

"Mi padre siempre nos decía que la política era la búsqueda del bien común y que había que trabajar y regresar algo a la comunidad donde creciste, y mi madre siempre se la pasó sirviendo".

Tía ‘Tatis’

La “tía Tatis”, como llaman los "millennials" en las redes sociales, ha sido diputada federal, candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García por la vía externa (2009) y candidata independiente a la Diputación Local del Distrito 18 en Nuevo León (2015).

Como consejera fundadora de la organización ciudadana Evolución Mexicana alcanzó: las candidaturas independientes; la reelección de diputados; el no a los casinos en San Pedro, G.G. en Nuevo León, y los juicios ciudadanos a José Natividad González Paras, exgobernador de Nuevo León, y al exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero.

Lecturas entre Mastretta y Restrepo

A Tatiana Clouthier le gusta leer y tiene sus autores favoritos, entre ellos Ángeles Mastretta y Laura Restrepo, pero recordó la forma en que la cautivó la novela “La fiesta del Chivo", de Mario Vargas Llosa, y la impresión que en su juventud le dejó “El lobo estepario", del suizo-alemán Hermann Hesse.

También le gusta leer biografías y entre sus favoritas están las de Hillary Clinton, Bill Clinton y Nelson Mandela.