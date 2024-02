Quien me va a sustituir tiene las mismas ideas: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien lo sucederá piensa lo mismo que él, insinuando que será de su partido, y que por eso se irá tranquilo.

"Ya me faltan siete meses y días, pero estoy absolutamente seguro, no puedo decir más cosas porque me pueden sancionar o cepillar, pero sí les digo que quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas y por eso me voy a retirar tranquilo", aseguró en un mitin en Morelia.

"Va a seguir la transformación y no hay marcha atrás, se los digo, por eso estoy contento", dijo. Incluso prometió que quien llegue continuará con la federalización del salario magisterial, pues ahora sólo se aplica con Michoacán.

López Obrador, quien estuvo acompañado por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que su gobierno cuenta con el apoyo de la población, pues si no fuera así, dijo, ya lo habrían sacado.

"¿Saben?, si no fuese por el apoyo, el respaldo, la participación de ustedes, no se avanzaría, ya ni siquiera estaría yo en la Presidencia, ya los corruptos me hubiesen desaforado, me hubiesen destituido, pero no han podido", expresó.

Luego de hacer un recuento del reparto de dinero de manera directa, y de promover el paquete de 20 reformas que presentó el 5 de febrero, el Presidente agradeció los más de 60 mil millones de dólares anuales que envían los mexicanos que tuvieron que irse a Estados Unidos.

El Presidente mexicano aceptó, sin embargo, que se van por la pobreza y la inseguridad que hay en México, y afirmó que trabaja para erradicarlas.

"El que se va, es porque tiene necesidad. No se van por gusto, se van por necesidad y nosotros estamos comprometidos a las dos cosas. A que haya trabajo, haya bienestar y haya paz y tranquilidad en nuestro querido México, por eso estamos luchando", dijo.