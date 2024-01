Quien se va a quedar es posiblemente mejor que yo: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En la recta final de su mandato el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, aunque ya se va, está segura la continuidad de la 4T.

"Les adelanto, estoy contento, se los digo de corazón de manera sincera, porque está asegurado el futuro de la transformación", respondió a la gente que le gritó "reelección, reelección".

"Me voy a jubilar, me voy, pero quien se va a quedar es igual y posiblemente mejor que el que les está hablando. Por eso no hay nada que temer, la transformación va hacia adelante, este pueblo ha dicho basta a la corrupción, basta al clasismo, basta al racismo, basta a la oligarquía. Qué viva la justicia, qué viva la libertad, qué viva la democracia, qué viva la soberanía. ¡Eso es! ¿Ya está claro?", dijo.

"Además, me voy con mi conciencia tranquila y otro elemento que es importante, tengo la filosofía de mi vida, el que no hay que tenerlo mucho apego ni al poder ni al dinero. Por eso vamos hacia adelante, todos los apoyos se van a seguir entregando a través de las sucursales del Banco del Bienestar".

En ese tema ,anunció que va a proponer que las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se eleven a rango constitucional.

"De una vez adelanto que este es un programa que voy a proponer se eleve a rango constitucional", dijo el tabasqueño entre aplausos.

"Les doy otra buena noticia, van a aumentar el número de becas este año para estudiantes de nivel básico y secundaria", añadió.

El Presidente visitó esta entidad para arrancar el proyecto de una planta potabilizadora, ante la presencia de arsénico en los pozos.

En el evento, el Gobernador priista Esteban Villegas fue blanco de los abucheos cada que fue citado. Y eso que lanzó elogios al Presidente.

"Su mandato quedará en nuestro corazón", manifestó Villegas en su discurso.

Pero siguieron los abucheos.

El Presidente sonrió y habló en corto con el Mandatario estatal para reconfortarlo.

"Fuera, fuera", insistieron abajo los asistentes morenistas.

El tabasqueño tomó el micrófono. La gente lo colmó de vivas. "Es un honor estar con Obrador", corearon.

"Ya saben que amor con amor se paga, vengo a Durango a decirles que vamos a continuar apoyando en todos los programas de Bienestar, seguir apoyando a Durango, los jóvenes, que ninguno se quede sin estudio ni trabajo", expuso el Presidente.

Pero un sector en las butacas continuó con los abucheos al priista.

"No me vayan a chiflar ahora, soy respetuoso, pero no me dejo, no me vaya a chiflar, siempre ejerzo mi derecho de réplica", bromeó el Mandatario federal.

Ya enfilado, pidió un aplauso para el Gobernador.

"Aunque no les guste, no soy monedita de oro, él nos ha apoyado mucho, hemos trabajado juntos, me consta que se preocupa por la gente".

La gente aplaudió.

"¿Además, quién es nuestro amo? El pueblo".

"Pensaban nuestros adversarios que nos íbamos a rendir de un fraude, otro fraude, otro fraude... les vamos a quitar a estos hasta el derecho a la esperanza ¡se fueron al carajo!", lanzó López Obrador.

Asume Federación control de penal

La Federación asumió el control del penal de esta entidad. Esto como parte de la coordinación en materia de seguridad con el Gobierno que encabeza Estaban Villegas, informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

"Esta coordinación nos lleva a recibir el centro penitenciario otorgado por Villegas al Gobierno de México, estamos en la fase final para sumarlo a los 14 penales del Gobierno federal", dijo en un evento encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar programas sociales.

"Agradecemos la gestión y donación para hacer posible está transferencia que fue aprobada por el Congreso estatal".

Indicó que un equipo de trabajo fue enviado al penal para realizar la revisión y validación de bienes existentes. El centro tiene una capacidad instalada para brindar capacidad mil 900 personas.

En los 14 centros federales existe una población superior a los 20 mil reos, indicó.