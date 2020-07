¿Quiénes son los empresarios invitados a la cena entre Donald Trump y AMLO en la Casa Blanca?

Ciudad de México.- El miércoles a las 17:00 horas habrá en Washington, D.C, una cena en la Casa Blanca ofrecida por el presidente Donald Trump en honor del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmaron algunos de los convocados a la reunión.

Entre los empresarios mexicanos convocados están Bernardo Gómez, Co-Ceo de Televisa; Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas; Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta y Carlos Hank González, presidente de grupo Banorte.

De acuerdo con la información, los invitados a la cena tendrán que pasar una prueba previa para descartar que estén contagiados de Covid-19.

Por otra parte, se conoció que no habrá una rueda de prensa con ambos presidentes.

Durante su conferencia matutina, el mandatario manifestó que este lunes se realizará la prueba para verificar si tiene o no coronavirus, antes de viajar hacia Estados Unidos.

"Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba", dijo el Presidente.

Adelantó que sería irresponsable viajar a los Estados Unidos si resulta positivo, y que si el protocolo del gobierno Estadounidense así lo requiere, también estaría dispuesto a volverse a hacer la prueba en aquel país.

Sobre las actividades que realizará en el país vecino, dijo que a su llegada a Washington, DC, acudirá a llevar ofrendas al monumento a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, para posteriormente trasladarse a la Casa Blanca donde hablará con el presidente Donald Trump sobre la entrada en vigor del T-MEC, principalmente.

