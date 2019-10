Quiénes y cuántos son los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Los rumores son extensos sobre sus conquistas y descendencia, pero hasta ahora, el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán solamente ha reconocido a diez hijos de tres esposas distintas.

Las versiones sobre la cantidad de hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa varían. Algunas señalan que son 13, otras que son 18 y las más exageradas consideran que tuvo hasta 23.

“El Chapo” espera su sentencia tras haber sido declarado culpable de múltiples cargos por narcotráfico (Fotos: Reuters)

Hay algunos que en el pasado han intentado hacerse pasar por sus hijos e incluso otros que han sido acusados de serlo aunque ellos nunca hayan tenido nada que ver con el hombre nacido en Badiraguato en 1954.

A continuación, una recopilación de los diez hijos reconocidos por Guzmán Loera, que este miércoles 17 de julio finalmente conocerá su sentencia, luego de haber sido hallado culpable de múltiples cargos por narcotráfico en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, en febrero pasado.

Los hijos de María Alejandrina Salazar Hernández

El “Alfredillo” se encuentra prófugo de la justicia estadounidense (Foto: DEA)

Guzmán se casó en 1997 con María Alejandrina Salazar Hernández, con quien tuvo cuatro hijos: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, conocidos como "Los Chapitos", así como Alejandrina Giselle y César.

El mayor, conocido como "Alfredillo", es uno de los más buscados de la DEA (la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y solía presumir los lujos en los que vivía mientras su padre era procesado por el gobierno estadounidense.

El mayor de los Guzmán Salazar también fue acusado por Estados Unidos, en este caso por ser "coordinador de logística" en nombre de su padre entre 2005 y 2014 para distribuir cocaína, heroína y marihuana desde México hacia su vecino del norte.

El Departamento de Tesoro de EEUU ha exhibido a lo largo de los año una lista de empresas que poseen o tenían los asociados del Cártel de Sinaloa (Información: U.S Deparment of the Treasury)

Su hermano Iván, por su parte, enfrenta una acusación criminal presentada en California en 2015. Hace 14 años fue detenido por un accidente de tránsito, pero las autoridades mexicanas tuvieron que liberarlo en 2008 por falta de pruebas tras haberlo condenado por lavado de dinero.

Para la Fiscalía estadounidense, "Los Chapitos" se mantienen a cargo del imperio que dejó su padre.

Su hermana, Alejandra Giselle, también fue detenida en su momento por tráfico de drogas, pero salió de la cárcel y ahora se asume como la dueña de la marca "Chapo Guzmán", que se encarga de vender todo tipo de artículos que tengan que ver con su progenitor.

Los hijos de Griselda López Pérez

Édgar Guzmán fue asesinado en 2008 en un ataque en un centro comercial (Foto: Especial)

En este matrimonio, Guzmán también procreó a cuatro hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe.

En febrero pasado se reveló que tanto Joaquín como Ovidio (de 34 y 28 años de edad respectivamente) fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína entre 2008 y 2018.

Sin embargo, el vástago más conocido es Édgar, que fue ejecutado en mayo de 2008 en en Culiacán, Sinaloa. Mientras Guzmán se encontraba en un centro comercial, un grupo de pistoleros le disparó a quemarropa. Las crónicas locales hablan de que en la refriega se realizaron 500 disparos.

Las hijas de Emma Coronel

Guzmán tuvo con su última pareja oficial, Emma Coronel, dos gemelas que nacieron en Los Angeles en 2011: María Joaquina y Emaly.





Estela Peña

A pesar de que fue la primera esposa del capo, Peña nunca concibió hijos con el capo, por lo que es la única pareja oficial del narcotraficante con la que no tuvo descendencia. Sin embargo, una investigación de Reforma en 2014 reveló que el gobierno mexicano creía que Guzmán seguía dándole un apoyo económico.





Los hijos "falsos"

El 21 de junio de 2012, la Marina de México detuvo a un joven al que presentó como hijo del entonces narcotraficante más buscado en el país. Fue presentado como Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, con quien le encontraban un gran parecido.

Félix Beltrán fue detenido junto con su hermanastro (Foto: Cuartoscuro)

Horas después, una mujer llamada Verónica González, se presentó como abogada ante los medios de comunicación para aclarar que el detenido no se llamaba Jesús Alfredo Guzmán sino Félix Beltrán León, además de que no tenía ningún parentesco con el narcotraficante y se dedicaba a la venta de autos usados en Jalisco.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) confirmó que el detenido por la Armada mexicana no era hijo del narcotraficante, a pesar de que las autoridades mexicanas señalaron que su detención era resultado de meses de trabajo de inteligencia.

El otro caso es el de Rosa Isela Guzmán Ortiz. Medios de comunicación en los Estados Unidos la identificaron como la hija mayor del capo mexicano, incluso, ella habló a nombre de la familia: "(Le digo) que lo quiero mucho, que estamos muy preocupados por él. Somos 16 hermanos", la citó la revista People en Español.

Rosa Isela Guzmán asistió la semana pasada a una audiencia de “El Chapo” ante la Corte Federal de Nueva Nueva York (Foto: Archivo)

El problema es que, a pesar de su presencia en la Corte, hasta ahora la familia no ha reconocido a Rosa Isela como hija del fundador del Cártel de Sinaloa. El diario británico The Guardian publicó que en 2014 uno de sus reporteros había grabado una serie de entrevistas con la mujer y sostenido otras vía Skype.

Sin embargo, su figura provocó una serie de confusiones, ya que ni los otros hijos de "El Chapo", ni sus abogados, ni su actual esposa, Emma Coronel, la reconocieron como descendiente del capo.





