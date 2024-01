Quiere AMLO eliminar autónomos, pero absorberá sus nóminas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que eliminará los órganos autónomos para generar ahorros y fondear las pensiones, este viernes anunció que el Gobierno federal busca absorber las nóminas de esas instituciones, porque no despedirá a ningún trabajador.

En conferencia mañanera, el Mandatario anunció que todos los burócratas que hoy forman parte de las estructuras de los organismos tendrán cabida en la Administración federal.

"Lo que vamos a buscar es, sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos, que obviamente están en contra de esto: van a dejar sin trabajo. No no no, no vamos a despedir a nadie", dijo.

"Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la SCT, como era antes y la SCT se va a hacer cargo de la administración de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios, el Poder Ejecutivo que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder, en este caso en particular, que el Presidente".

El Mandatario reiteró que organismos autónomos como el IFT y el INAI no tienen beneficios para el pueblo.

Insistió en que sólo fueron creados para "proteger intereses".

"El IFT, por ejemplo, porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación y resulta que siguen habiendo los monopolios", señaló.

"Ahora que nos comprometimos a que haya internet para todos, porque es importantísimo, que no tenemos en todo el País, no nos han dado permiso () entonces, para qué sirve, pues para proteger a empresas, no tienen un propósito de beneficio al pueblo".

López Obrador agregó que su iniciativa para desaparecer estos organismos busca frenar "saqueo al País".

"Pero si me dices: van a desaparecer todos? Nooo", puntualizó.

"Ya en la iniciativa vamos a proponer dónde y cómo, no es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentiritas, como es ahora, que son organismos que sirven de tapadera, pues ¿no ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares lo de la transparencia?".