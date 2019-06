Quiere el Issste distribuir fármacos

Ciudad de México.- El director de Normatividad de Administración y Finanzas del Issste, Pedro Mario Zenteno, indicó que el instituto busca rehabilitar la cadena interna de almacenamiento y distribución de medicamentos que en sexenios pasados se delegó al sector privado.

Denunció que en la administración federal pasada se desmanteló dicha cadena para contratar a Servicios Integrales de Logística y Distribución SAPI (Silodisa), a la que anualmente se le pagan mil millones de pesos y cuyo contrato se vence hasta junio de 2020.

"La visión de los gobiernos anteriores fue desmantelar las cadenas de abasto que se tenían, con el pretexto de que había mucho robo hormiga, y contrataron a terceros. En el caso del instituto tiene que ver con eso, todo lo que tiene que ver con nuestros almacenes, red fría; la abandonaron y contrataron a un tercero", afirmó.

Zenteno explicó que el contrato con esta empresa, el cual se estableció en junio de 2017, ofrece recepción, resguardo, almacenamiento, selección, empaque, embarque, transportación, distribución y entrega de medicamentos y material de curación y conteo de existencias en las unidades médicas y el Centro Nacional de Distribución.

De acuerdo con el funcionario, el propósito de rehabilitar la red de distribución es ahorrar más del 50 por ciento de lo que actualmente pagan a Silodisa.

De hecho, abundó, en su almacén principal en la Ciudad de México se resguardará 80 por ciento del material de curación de la compra consolidada prevista para el segundo semestre de este año.

"Consideramos que en unos 48 meses tendremos condiciones mejores al 100 por ciento. Hoy podemos ayudar a la (compra) centralizada solo en el tema de material de curación porque todavía no tenemos listo el tema de la red fría (con base en los lineamientos de

Cofepris)", aseguró.

También acusó que las distribuidoras de fármacos que han sido señaladas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales surten al ISSSTE, les vendían, por ejemplo, un cubrebocas por 5 pesos con 80 centavos, cuando ese debería ser el costo de un paquete de mil piezas.

"Corregimos inmediatamente y revisamos el contrato, porque cuando no hay supervisión de los contratos hace cada quien lo que quiere", lamentó.

Estas adecuaciones, detalló Zenteno, proporcionarán ahorros de alrededor de 40 millones de pesos en el transcurso del año.

Dijo que en 2018 se distribuyeron 217 millones de piezas de medicamentos o material de curación con un importe de 12 mil 260 millones de pesos a 886 unidades médicas.

Ven ajustes en APP

El ISSSTE no recurrirá a la figura de Asociación Público Privada (APP) para la construcción de hospitales durante la actual administración y revisa la posibilidad de rescindir los cuatro contratos que heredó del sexenio pasado, indicó Pedro Mario Zenteno, director de Normatividad de Administración y Finanzas.

"Se llegó al absurdo de meter las APP (en) los gobiernos anteriores, que era un atraco en despoblado. Un dato sorprendente, por ejemplo, es que la APP en Tláhuac cuesta 58 mil pesos el metro cuadrado, cuando en el mercado está en 18 o 22 mil pesos. Son abusos y excesos", reprochó.

Zenteno explicó que hay 25 obras hospitalarias en proceso, pues los tiempos de conclusión se han prolongado; además de que la dependencia ha rescindido siete construcciones y cuatro están en proceso de rescisión.