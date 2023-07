Quiere Lozoya acuerdo por estar 'delicado de salud'

/ Emilio Lozoya, ex director de Pemex

CDMX.- Emilio Lozoya se encuentra delicado de salud por sus afectaciones estomacales y por ello ya no aceptará prorrogar su proceso en el Caso Agronitrogenados y buscará que se suscriba un acuerdo reparatorio lo antes posible, dijo su defensa.

Al llegar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, su abogado Miguel Ontiveros dijo que los términos del acuerdo con Pemex siguen siendo los mismos, es decir, pagar 10.7 millones de dólares a cambio de que Lozoya obtenga su libertad.

"Él desde su llegada a México, lo recordarán, venía de España con afectaciones importantes y estas se han agravado, esa es la realidad, se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible; no está bien físicamente, ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada que consideramos ilegítima", dijo el litigante.

"Ya lo consideró así un tribunal que decretó el regreso a la medida cautelar original de brazalete electrónico y creemos que en el marco del estado constitucional lo debido es otorgarle el reconocimiento en el marco de un testigo colaborador, como lo sostiene el propio ordenamiento federal en México, que salga en libertad, que se suspenda la acción penal, no solamente a favor de él, sino también en favor de su familia y que continuemos trabajando con la FGR".

El defensor dijo que existen todas las condiciones para que Pemex, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera suscriban un acuerdo reparatorio que le otorgue al ex funcionario la suspensión condicional de sus procesos por los Casos Odebrecht y Agronitrogenados.

"Nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga la privación ilegal de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, Las condiciones y legítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa ya no aguanta más tiempo, entonces nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud, vamos ánimo de proceder a la firma en los términos aprobados por el Consejo de administración de Pemex", dijo.