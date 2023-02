Quiere Lozoya acuerdo y libertad el 10 de marzo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La defensa de Emilio Lozoya espera que el próximo 10 de marzo Pemex y la Fiscalía General de la República autoricen el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad, para que sean suspendidos en forma condicional los procesos por los Casos Agronitrogenados y Odebrecht y su cliente abandone la cárcel.

En esa fecha está programada la audiencia intermedia del segundo de los procesos, para que la Fiscalía acuse en forma oral al ex director de Pemex y pida imponerle 46 años y medio de prisión.

"Nosotros le hemos reiterado a los colegas de Pemex, de la FGR y de la Unidad Inteligencia Financiera la disposición plena para reunirnos y antes de esa fecha, lo antes posible, generar las condiciones para que vengamos por ejemplo el 10 de marzo, que es la fecha de la audiencia de Odebrecht, a firmar los acuerdos en el marco del Caso Agronitrogenados y el convenio en el marco del criterio de oportunidad de Caso Odebrecht y suspender ambos procesos", dijo Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El litigante afirmó que no habrá juicio contra Lozoya sino contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, contra quien asegura que existen elementos que lo implican en corrupción.

"El juicio va a ser en contra de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder, no puede haber juicio en contra de Emilio Lozoya porque es un testigo colaborador que ha aportado suficientes elementos con base en los cuales se ha ejercido ya acción penal por parte de la Fiscalía y ha generado incluso órdenes de aprehensión y ya hay personas procesadas, entonces lo que no puede ser es que se procese a una persona que aporta elementos y por el otro lado también se les procesa a quienes han sido imputados y alguno de ellos ya procesados, entonces el juicio debe ser en contra del ex Presidente de México", dijo.

"Si es necesario, lo quiero dejar muy claro, si es necesario que nosotros solicitemos que se gire atento oficio de colaboración a las instituciones españolas, especialmente a la Fiscalía del gobierno del Reino de España para que sea citado Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, a la FGR y se haga de su conocimiento la denuncia que existe en su contra y que manifieste lo que a su derecho convenga, lo vamos a hacer, vamos a ver cuál es la respuesta de las instituciones y tenemos plena confianza de que vamos a pagar y vamos a obtener el criterio de oportunidad".

Dijo que Lozoya le pidió personalmente manifestar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los medios de comunicación, la situación injusta en la que se encuentra, pues es testigo colaborador y está preso, mientras que los ex funcionarios a los que denunció se encuentran libres.

"Él me ha pedido transmitirles que no comprende la razón por la cual, a pesar de tener la calidad de testigo colaborador, de cooperar y de manifestar, que no entiende por qué al testigo colaborador se le ingresa a prisión, se le reprime, mientras que a las personas que han sido denunciadas se encuentran en libertad", expuso.

Agregó que Lozoya mantiene su compromiso de proceder a la firma del acuerdo para extinguir las acciones penales en contra de su familia, especialmente de su madre, quien lleva más de mil días en prisión domiciliaria y no ha podido ver a sus familiares, como Lozoya tampoco a sus hijos desde hace 3 años.

Cuestionado sobre si Lozoya renunciaría a seguir colaborando con la FGR, en caso de no conseguir la libertad, Ontiveros respondió que ese escenario simplemente no existe y que su cliente siempre continuará cooperando con las investigaciones de la autoridad ministerial.