Quiere México todos los activos de García Luna en EU

CDMX.- El Canciller Marcelo Ebrard indicó que la demanda civil interpuesta en contra de Genaro García Luna en Estado Unidos pretende restituir al País todos los bienes que el ex secretario de Seguridad Pública tenga en ese país.

En una conferencia vía remota desde Buenos Aires, Argentina, donde participa como representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), informó que el recurso fue presentado en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La denuncia fue presentada luego de un rastreo de todo el conglomerado de empresas que el ex funcionario creó para manejar recursos que presuntamente tuvieron su origen en contratos públicos.

"El objetivo de esta demanda -¿de por qué se presentó en Florida?- es la restitución, restituir al Gobierno de México todos los bienes que existan a nombre de Genaro García Luna en Florida, especialmente, sean a nombre de él o de sus allegados", señaló.

Esta mañana, durante su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la demanda, y dijo que los bienes de García Luna podrían ascender a 700 millones de dólares.

García Luna, quien ahora enfrenta un juicio penal en Nueva York por narcotráfico, presuntamente obtuvo contratos millonarios del Gobierno mexicano tras retirarse del servicio público en 2012, pero aprovechando los contactos generados en más de una década en los que ostentó cargos relevantes.

Ebrard dijo que la Cancillería junto con la UIF le está dando seguimiento a la demanda.

"Es una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participa Genaro García Luna o sus allegados. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza", señaló.

Ebrard se encuentra en Argentina a donde viajó con la representación de López Obrador para participar la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Entre los principales resultados de este encuentro, consideró, está el respaldo que ha sumado la creación de una agencia regional de regulación de medicamentos, que ayudaría a enfrentar en el futuro crisis como la sufrida por el Covid-19.

"Hoy en día la región tiene seis agencias: México, Cuba, Brasil, Argentina, Chile que cuentan con el reconocimiento de nivel 4, es decir, son equivalentes a la FDA de Estados Unidos.

"Lo que se está planteando aquí es que estas agencias converjan y tengamos una sola agencia para toda América Latina y el Caribe, esto por la experiencia de la pandemia de 2020 y 2021, de la cual apenas vamos saliendo. Es decir, como no había esa homologación y no existía una agencia, por ejemplo, un país, o varios países no podíamos enviar vacunas porque no había quién las autorizara", indicó.