Quiere Nacional Monte de Piedad liquidar a su sindicato

Especial / Agencia Reforma / Nacional Monte de Piedad

Ciudad de México.- Pese a la reforma laboral, con la que se pretende ordenar y fortalecer la vida sindical, Nacional Monte de Piedad quiere liquidar a su sindicato.

La empresa dedicada al empeño interpuso un conflicto colectivo de naturaleza económica con la intención de terminar el contrato con su sindicato y liquidar a 2 mil 153 trabajadores, denunció en entrevista Salvador Rodríguez, abogado del sindicato.

Explicó que el argumento principal para solicitar el recurso es que el contrato colectivo de trabajo le genera un pasivo laboral muy alto.

"La administración está solicitando la terminación del contrato colectivo de trabajo y la liquidación de todo el personal sindical. La terminación de relaciones laborales individuales con todos y cada uno de los trabajadores", destacó Rodríguez.

"Lo que presentaron en el proceso es un dictamen sin estados financieros ni declaraciones contables. Pero al día de hoy ha habido un repunte muy importante en las ganancias de Nacional Monte de Piedad. Es un artilugio por parte de la administración para liquidar al sindicato", subrayó.

El sindicato de Nacional Monte de Piedad pretende legitimar su contrato colectivo de trabajo los días 25 y 26 de octubre.

Pero la empresa desconoció el contrato y exigió elaborar otro convenio.

"Nacional Monte de Piedad no reconoce el documento hecho unilateralmente por el sindicato titular, ya que no se elaboró de común acuerdo y la legislación exige que quien lo imprima y reparta sea el patrón y no el sindicato, previo a que su texto íntegro contenga todos los acuerdos y beneficios a los que tienen derecho los trabajadores", señaló la empresa en el comunicado.

Según el abogado Rodríguez, el contrato colectivo es del conocimiento de lo trabajadores y reprochó a la empresa por intervenir en este proceso que le compete sólo al sindicato titular, el cual está por cumplir 70 años de existencia.