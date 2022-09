Quieren a la Guardia, pero que no sea legal, acusa AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay quienes se oponen a legalizar la militarización de la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo buscan colaboración de Sedena y Marina para seguridad pública, lo cuál consideró como doble discurso.

El Mandatario llamó a legisladores a hacer a un lado la politiquería.

"Celebro la actitud de los legisladores y ojalá y los senadores actúen de la misma manera, que hagan a un lado la politiquería, las banderías partidistas y pongan por delante el interés de la gente, del pueblo, el que haya seguridad, paz, además que no sean hipócritas", expresó en conferencia mañanera.

"Porque hay estados, 19 estados, en dónde al día de hoy hay más elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa y Marina que policías municipales y estatales, y me llama mucho la atención que los gobernadores no den su punto de vista. De los que votan en contra, cómo es ese doble discurso, a ver, ayúdame con elementos de la Defensa, de Marina, ahhh, pero no quiero que sea legal".

López Obrador confió en que el Senado avalará reforma para ampliar labores de Fuerzas Armadas en seguridad pública.

"Espero que en el Senado se apruebe este cambio, que es ampliar el plazo, que se consolide la Guardia, que además se analice que así está en otros países, así está en Francia, en España, en Italia, pero desde hace décadas, la Guardia Civil de España tiene como 150 años y dependiendo de las Fuerzas Armadas y en América Latina y en otros lados", puntualizó.