'Quiero asilo en México'

Édgar Hernández/ Reforma Édgar Hernández/ Reforma

Tapachula.- Joseph Ermond Christian tenía 16 años cuando sus padres decidieron que debía migrar de Haití a México para ayudar a la familia el año pasado en medio de la pandemia del coronavirus.

El hoy adolescente era un niño cuando el terremoto destruyó su casa en Puerto Príncipe en enero del 2010. Y aunque era muy pequeño, recuerda que el desastre les arrebató además a una tía, hermana de su madre Caroline.

Ese mismo año, su padre, Joseph Oreste, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas. Su hermano mayor, de 22 años, padece una enfermedad mental, y su madre cuida a ambos, además de otro hermano más pequeño de 11 años.

La familia decidió que Joseph saliera del país en busca de una oportunidad por lo que vendieron una propiedad para costear los 3 mil dólares que representó el viaje desde la Isla hasta México.

"Pienso ayudar a mis padres porque Haití no es seguro, no hay hospitales, mi padre tuvo un accidente y no pudo recuperarse y cada vez que pienso en él es muy triste", dice en francés con la ayuda de una aplicación móvil de traducción.

Después de una travesía de cinco meses cruzó nueve países antes de llegar a México. De Haití viajó vía aérea a Brasil, y después en autobuses por Perú, Ecuador y Colombia. Caminó por la selva para llegar a Panamá y nuevamente en transporte para avanzar a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Fue un viaje largo y muy difícil. Sorteando las inclemencias del sol y la lluvia, esboza en el poco español que habla.

El joven que cumplió los 17 años mientras cruzaba por Sur y Centroamérica, deambula en las calles de Tapachula, en la frontera sur con Guatemala, en busca de alimento y un techo para pasar las noches.

Algunas ocasiones consigue que otros haitianos le den alojamiento en cuartos hacinados y otros días, cuando sale a la calle a buscar qué comer, le agarra la noche y duerme en parques públicos junto a otros migrantes de Guatemala y Honduras, que son los que más viven en condición de calle.

Aquí conoció a otro haitiano del que se hizo amigo, Standley Saintidor de 24 años de edad, con quien se acompaña para no sentirse tan solo.

Estaba en Brasil cuando cumplió años, alejado de sus seres queridos, pero no sintió tristeza sino por el contrario una gran esperanza porque estaba consciente que el viaje representaba la posibilidad de una vida mejor.

"Quiero ir a la escuela y convertirme en ciudadano mexicano. En un futuro tal vez ser médico", externa con ayuda del traductor.

En Haití, con mucho esfuerzo concluyó el nivel básico de educación, lo que sería en México la secundaria, escribe en el móvil en su idioma original, haitiano criollo -aunque también habla francés-, mientras la aplicación lo traduce al español.

En su país, insiste, hay mucha violencia a causa de la pobreza, no hay empleo, el agua es de mala calidad y los servicios, como salud y educación, precarios.

Mantiene comunicación con sus padres a través de las redes sociales, pero "la vida de mi familia está en peligro" advierte el adolescente.

Apenas el 29 de abril, según consta en una hoja de registro, inició el trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero no sabe qué prosigue.

"Quiero que en México me den asilo y un lugar donde vivir", suplica.

Detenidos en el sur

Unos 13 mil niños y adolescentes migrantes se encuentran varados en la frontera sur, de acuerdo a estimaciones de organizaciones que trabajan con esa población.

Fabiola Díaz Rovelo, directora de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes, dice que de esa cifra un 10 por ciento serían menores no acompañados.

"Hay de 10 mil a 13 mil niños flotantes, el 50 por ciento tal vez esté en una situación económica en donde reciben apoyos de las familias de Estados Unidos o de Centroamérica y el otro 50 por ciento están en una situación deplorable que andan en las calles caminando, pidiendo limosnas con sus papás", expresa.

Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano en defensa de los naturalizados y afroamericanos, estima que unos 11 mil haitianos -60 por ciento de ellos jóvenes- están varados en la frontera sur de México viviendo en condiciones de precariedad, incluso, en situación de hambruna.

Además, según algunos datos, unos 400 niños de padres haitianos nacieron en México en el ultimo año, afirma Metelus.

El activista acusa al Gobierno mexicano de contener a los migrantes para que no avancen al norte del País ya que las citas se prolongan hasta por siete meses en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

"La mayoría de haitianos que están en Tapachula no tienen dinero, no tienen fuentes de trabajo, a veces pasan dos o tres días sin comer", dice durante un gira de observación en la frontera sur.

Incluso, asevera, los haitianos le han contado que viven hasta 10 personas en un cuarto pequeño.

"Tienen que hacer coperacha para que sus hermanos haitianos coman algo", agrega.

Metelus urge la intervención de la comunidad internacional para atender lo que considera una crisis humanitaria, ya que los esfuerzos hechos hasta ahora por las autoridades locales han sido insuficientes.

"Los haitianos que están aquí no quieren ir a los Estados Unidos, ellos quieren vivir aquí en México, ellos quieren su residencia, tener un papel para poder trabajar, ellos tienen bastante amor a México", asegura.

Buscan mejor vida para su hija

Chadly Agustín y su esposo Carl Lionel dejaron a una niña de 11 años de edad en Haití y emprendieron la travesía en busca de un mejor futuro.

La pequeña es su motor para enfrentar las vicisitudes que representa una travesía que incluyó cinco días por la selva entre Colombia y Panamá donde incluso vieron cadáveres de otros migrantes que se quedaron en el camino en busca del sueño americano, narra Chadly.

La selva del Darién es peligrosa. Ella y su esposo se cubrieron de la lluvia apenas con un pedazo de plástico, otros migrantes enfermaron, además de que en ese trayecto los asaltaron. Muchos ya no pueden seguir y mueren, platica en un español muy básico.

"En Haití no hay trabajo, no hay seguridad", dice mientras sostiene una cubeta con aguas y refrescos que vende en el centro de Tapachula para obtener algunos ingresos y sobrevivir.

Los 5 y 10 pesos en los que vende las bebidas apenas le alcanzan para ganar 150 pesos al día en una jornada de más de 12 horas.

Antes de llegar a México, hace un mes, en la nueva oleada de haitianos, pasó cuatro años en Chile trabajando para ahorrar y poder pagar el viaje en el que gastaron unos 2 mil 500 dólares, casi 50 mil pesos mexicanos.

"Para mi es muy difícil, pero tengo que buscar una mejor vida para mi hija, para el futuro de mi hija", expresa la joven de 28 años de edad conteniendo unas lágrimas.

La semana pasada inició el trámite de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Tuvo que madrugar a las tres de la mañana para hacer fila en las oficinas de la dependencia federal que diariamente se atiborra de extranjeros.

Pero ahora tendrá que esperar cuatro meses una nueva cita, para que las autoridades revisen su caso.

Mientras tanto confía que con la venta de aguas y refrescos pueda reunir lo necesario y rentar un lugar donde vivir para salirse del sitio donde unos connacionales le dieron un espacio en el piso, ya que en la misma habitación duermen otros cinco haitianos.

Recién llegados

Begens Decino y Ketia Jean salieron solos de Haití y llegaron a México hace dos semanas con una niña que nació en Chile, donde radicaron cinco años.

En el país sudamericano ya no había oportunidad de trabajo por lo que decidieron seguir hacia el norte y después de 45 días de camino, a veces en autobús y en ocasiones a pie, llegaron a la frontera sur donde se encontraron con cientos más de haitianos.

Afligidos en busca de una farmacia porque la pequeña de dos años de edad enfermó debido a las recientes lluvias que se registran en la región, la pareja tiene la esperanza que la Comar les otorgue el reconocimiento de asilo para poder conseguir un trabajo.

"Quiero papeles definitivos para vivir en México y trabajar, eso quiero, nada más. Todavía no sé (si ir a los Estados Unidos)", expresa.

Y es que se acabaron los ahorros, ya que el viaje les costó 4 mil dólares, unos 80 mil pesos mexicanos, pues debieron pagar a traficantes para ayudarlos a cruzar las distintas fronteras de por lo menos siete países por los que pasaron.

Y también les urge una fuente de ingreso porque lo último que les quedaba lo gastaron en pagar un pequeño cuarto en el centro de la ciudad, a unas cuadras de una de las dos oficinas de la Comar que hay en Tapachula.

El idioma también se ha convertido en una dificultad para realizar compras de alimentos en tiendas, medicamentos y otras actividades cotidianas, explica el caribeño de 34 años.

"No hablo mucho español", suelta con una risa nerviosa.

Su esposa, Ketia, definitivamente se niega a hablar. Begens habla por ella, dice que tiene desconfianza porque muchas personas se han aprovechado de su condición de extranjeros para engañarlos.

Un hombre les robó 100 dólares en el lado guatemalteco con la promesa de ayudarlos.

"Pidió el dinero, y no lo vimos más", recuerda molesto.