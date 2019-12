Quisieran en América Latina tener estabilidad de México: Romo

Ciudad de México— Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, afirmó que muchos países de América Latina ya quisieran tener la estabilidad de México.

"México de veras es un paraíso visto de afuera, muchas veces no valoramos lo que tenemos", expresó Romo en la sede de la Concamin.

"Si tú ves el mapa en el mundo, compañías como Iberdrola y las que yo recibo ven a México mucho mejor que a otros países hoy".Durante el lanzamiento de la iniciativa "Construir para educar", el funcionario pidió a los pesimistas voltear al mundo y darse cuenta de que no está en jauja.

"Me gustó lo que mencionas, que sí crees, que sí inviertes y que te la estás jugado, y yo le digo a otros que están más pesimistas que nomás volteen a ver al mundo (...) porque si vemos el mapa, no estamos en jauja en el mundo", señaló.

"Ya quisieran muchos países de América Latina tener la estabilidad fiscal, la estabilidad política que tiene este País, muchas veces no valoramos lo que hay".

Previamente, en el mismo evento, el CEO de Iberdrola México, Enrique Alba, afirmó que su empresa sí cree y confía en el País, por lo que seguirá invirtiendo y generando empleo local de calidad.

-Usted hablaba de los pesimistas, ¿a quién se refiere?, se le preguntó a Romo en entrevista posterior.

"Al 2 por ciento de la población que siempre dice que no a todo, siempre hay 2 por ciento que dice no a todo. De todo el 2 por ciento, los empresarios, los niños, todos, hasta en tu casa", dijo.

"Yo creo que hay mucho optimismo, vamos a seguir trabajando, vamos a ver lo positivo, como dijo el Presidente, vamos a anunciar el plan de energía en enero y así vamos a estar anunciando proyectos que estamos haciendo Gobierno, Iniciativa Privada, Gobernadores".

A pregunta expresa sobre qué países ya quisieran estar como México, el jefe de la Oficina de la Presidencia dio su panorama sobre varios países.

"España apenas está confirmando su gobierno, Italia no tiene gobierno, en Inglaterra con el Brexit hay un caos complicado", ejemplificó.

"Medio Oriente está muy delicado, si vamos a Chile para qué les digo, solamente se quemaron 100 tiendas de Walmart, si vamos a Colombia hoy hay disturbios, Argentina con problemas financieros muy fuertes".

Romo abundó que hay "mucho entusiasmo" en México, no solo en el tema de infraestructura, sino en otros sectores.

Afirmó que si la "parte humana" hubiera sido incluida en la agenda nacional hace 50 años, como ahora lo hace López Obrador, sería otro país.

"Pero qué bueno que ya lo tenemos, que estamos volteando para adelante. Estamos, como dice un dicho ranchero, con los pelos de la burra en la mano", dijo.

Aunque presumió la estabilidad, Romo reconoció que México tiene retos y problemas que calificó de serios y delicados.

"Tenemos retos, estoy comparando, no estoy diciendo que no tenemos problemas, y serios y delicados y tristes, no estoy diciendo eso", aclaró.

"Tenemos problemas serios y tenemos que ganarnos la confianza de muchos mexicanos, cada día más, claro que tenemos retos, por eso estamos aquí trabajando".





Lanzan plan de reconstrucción

El Gobierno federal y la Concamin lanzaron la iniciativa "Construir para dedicar", con la finalidad de reconstruir, restaurar o rehabilitar escuelas de Oaxaca que fueron afectadas por los sismos de 2017.

La meta es construir 50 escuelas para beneficiar a 10 mil alumnos en un periodo de 5 años; la inversión será de 80 millones de pesos de Iberdrola México, empresa que refrendó su disposición de invertir en el País.

"Se dice fácil 10 mil (niños), pero es la tercera parte del problema", destacó el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.

"Una sola compañía, un solo ejemplo de lo que se puede hacer cuando se tiene consciencia social, esto hay que cacarearlo para contagiar a muchos otros empresarios, que muchos lo hacen, pero otros no tanto".

Este tipo de iniciativas en las que colabora en el sector público, la Iniciativa Privada y la sociedad civil, agregó Romo, son indispensables para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos.

Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer para restablecer la infraestructura educativa del estado, a más de dos años de los sismos.

"Esta es una decisión que pone en primer lugar a lo más valioso que tenemos, que son los niños y las niñas, nuestros hijos, porque (...) ahora todavía no les acabamos de cumplir", expresó Murat.

Los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017 provocaron daños a más se 4 mil escuelas en Oaxaca, de las cuales solo el 45 por ciento han sido reconstruidas o rehabilitadas.

La primera etapa de "Construir para Educar" arrancará en 2020 en cinco escuelas ubicadas en Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán.